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    «Алания» одолеет узбеков

    «Алания» — «Насаф». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 18 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Насаф»
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    «Алания»
    «Алания» сыграет на своем поле с «Насафом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 18 января, начало — в 16:00 мск. «Алания» — «Насаф»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Алания»

    «Барсы» все никак не могут вернуться в РПЛ. «Алания» несколько раз была близка к заветной цели, но всякий раз что-то мешало.

    Зимовать команда ушла на 6 позиции в Первой лиге. Причем отставание от лидера составляет всего 5 очков.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В домашней встрече «Алания» не сумела одолеть «Акрон» (1:1).

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    Да и вообще, владикавказцы не столь сильны в плане реализации. В 20 матчах забито всего 24 мяча, да и оборона частенько дает сбои.

    И уж точно в этой встрече россияне будут максимально активны в атаке. «Алании» нужно прибавлять в плане реализации.

    «Насаф»

    Эта команда последний чемпионат Узбекистана завершила на 2 месте. Правда, отставание от чемпиона «Пахтакора» составило 5 очков.

    Причем «Насаф» прекрасно обороняется. В 26 поединках в воротах команды побывало всего 16 мячей.

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    • В своем последнем поединке «Насаф» смог добиться победы. Команда в контрольной встрече переиграла косовский «КФ Лапи» (2:1).

    Узбеки постепенно входят в игровой ритм. Именно этот фактор может им сильно помочь во встрече с только начинающим сборы соперником.

    «Насаф» явно постарается сыграть на своих козырях. Надежные тылы явно помогут, да и в атаке узбеки что-то придумают.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 2.03.

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    На викторию «Насафа» дают — 4.04, ничья оценена — в 3.04.

    Несмотря на отсутствие игровой практики, «барсы» способны качественно проявить себя в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Алании». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.04.

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    «Алания» — «Насаф»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на футбол. «Алания» одолеет узбеков
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