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    «Астон Вилла» испытает проблемы с «Эвертоном»?

    «Эвертон» — «Астон Вилла». Ставка (к. 3.65) и прогноз на футбол, АПЛ, 14 января 2024 года

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    «Астон Вилла»
    14 января в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» сыграет против «Астон Виллы». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Эвертон» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Января 2024 года
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    «Эвертон»

    «Ириски» занимают 17-е место в таблице АПЛ с 16-ю очками в активе. «Эвертон» мог располагаться выше, но команда лишилась 10-и баллов из-за нарушения правил лиги. Если бы не наказание, «ириски» занимали бы 12-е место в таблице.

    В последнее время «Эвертон» серьезно забуксовал. За последние 5 матчей команда сыграла вничью против «Кристал Пэлас» в Кубке английской лиги (0:0), а в остальных поединках проиграла.

    Коэффициенты матча Эвертон — Астон Вилла

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    За этот период «ириски» пропустили 9 голов при 3-х забитых. К тому же, «Эвертон» занимает лишь 16-е место по результатам домашних встреч, набрав лишь 10 очков из 30-и возможных.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последнем туре АПЛ «ириски» крупно проиграли «Вулверхэмптону» (0:3), а матчем ранее «Эвертон» уступил «Манчестер Сити» (1:3), вновь пропустив 3 гола. В обоих матчах команда серьезно провалилась, даже не умея шансов на то, чтобы зацепиться за результат.

    «Астон Вилла»

    Команда занимает 2-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе. «Астон Вилла» имеет реальную возможность побороться за чемпионство в Премьер-лиге, но для этого необходимо стабильно набирать очки. Получится ли?

    В последних 5-и встречах в АПЛ «Астон Вилла» проиграла только «Манчестер Юнайтед» (2:3), трижды победила и однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 9 голов при 7-и пропущенных.

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    • В последнем туре «Астон Вилла» обыграла «Бернли» в драматичном матче. Решающий гол команда забила на 89-й минуте с пенальти. В одном из последних матчей «Астон Вилла» обыграла своего конкурента — «Арсенал» (1:0).

    Несмотря на это, команда не лучшим образом выступает на чужом поле, набрав 14 очков из 30-и возможных за 10 встреч в гостях. Сможет ли «Астон Вилла» зацепиться за результат в Лондоне в матче с «Эвертоном»? «Ириски» точно не отдадут победу просто так.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Астон Виллу», коэффициент на победу которого равен 2.50. Успех «Эвертона» оценивается в 2.780, ничья — в 3.65.

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    «Астон Вилла» очень мощно выступает в последнее время, но «Эвертон» не может проигрывать вечно. Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 3.65.

    Еще один вариант ставки — тотал 3 меньше за 1.70.

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    «Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» испытает проблемы с «Эвертоном»?
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