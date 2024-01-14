«Эвертон»
«Ириски» занимают 17-е место в таблице АПЛ с 16-ю очками в активе. «Эвертон» мог располагаться выше, но команда лишилась 10-и баллов из-за нарушения правил лиги. Если бы не наказание, «ириски» занимали бы 12-е место в таблице.
В последнее время «Эвертон» серьезно забуксовал. За последние 5 матчей команда сыграла вничью против «Кристал Пэлас» в Кубке английской лиги (0:0), а в остальных поединках проиграла.
Коэффициенты матча Эвертон — Астон Вилла
За этот период «ириски» пропустили 9 голов при 3-х забитых. К тому же, «Эвертон» занимает лишь 16-е место по результатам домашних встреч, набрав лишь 10 очков из 30-и возможных.
В последнем туре АПЛ «ириски» крупно проиграли «Вулверхэмптону» (0:3), а матчем ранее «Эвертон» уступил «Манчестер Сити» (1:3), вновь пропустив 3 гола. В обоих матчах команда серьезно провалилась, даже не умея шансов на то, чтобы зацепиться за результат.
«Астон Вилла»
Команда занимает 2-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе. «Астон Вилла» имеет реальную возможность побороться за чемпионство в Премьер-лиге, но для этого необходимо стабильно набирать очки. Получится ли?
В последних 5-и встречах в АПЛ «Астон Вилла» проиграла только «Манчестер Юнайтед» (2:3), трижды победила и однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 9 голов при 7-и пропущенных.
В последнем туре «Астон Вилла» обыграла «Бернли» в драматичном матче. Решающий гол команда забила на 89-й минуте с пенальти. В одном из последних матчей «Астон Вилла» обыграла своего конкурента — «Арсенал» (1:0).
Несмотря на это, команда не лучшим образом выступает на чужом поле, набрав 14 очков из 30-и возможных за 10 встреч в гостях. Сможет ли «Астон Вилла» зацепиться за результат в Лондоне в матче с «Эвертоном»? «Ириски» точно не отдадут победу просто так.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом «Астон Виллу», коэффициент на победу которого равен 2.50. Успех «Эвертона» оценивается в 2.780, ничья — в 3.65.
«Астон Вилла» очень мощно выступает в последнее время, но «Эвертон» не может проигрывать вечно. Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью.
Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 3.65.
Еще один вариант ставки — тотал 3 меньше за 1.70.