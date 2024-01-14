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    «Жеребята» отберут очки у «швабов»

    «Боруссия» М — «Штутгарт». Прогноз и ставка (к. 1.79) на футбол 14 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Штутгарт»
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    «Боруссия» М
    14 января в рамках 17-го тура Бундеслиги гладбахская «Боруссия» дома сыграет против «Штутгарта». Начало поединка — в 19:30 по мск. «Боруссия» М — «Штутгарт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Января 2024 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 19:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    «Боруссия» М

    «Боруссия» после 16 сыгранных туров расположилась на 12 позиции в турнирной таблице, имея на счету 17 зачетных пунктов. От красной зоны она оторвалась на семь баллов.

    «Жеребята» в последней проведенной игре чемпионата уступили на выезде «Айнтрахту» со счетом 1:2. И этим результатом они продлили свою серию без побед до трех игр, где дважды уступили.

    Перед этим же неудачным периодом гладбахцы выиграли три поединка первенства из пяти проведенных. Еще в этот период они раз проиграли и раз сыграли вничью.

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    На своем поле «Боруссия» в этом розыгрыше Бундеслиги по три матча выиграла и проиграла, а также дважды расписывала мировые. Забила 13 мячей при 12 пропущенных.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» с 34 зачетными пунктами на данный момент находится на третьей строке в турнирной таблице Бундеслиги. Лидеру он проигрывает много, а от пятой позиции оторвался на семь очков.

    Заканчивали «швабы» прошлый год крупной домашний викторией над «Аугсборгом» 3:0. Туром же ранее они с таким же счетом уступили в Мюнхене «Баварии».

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    • И тем фиаско «автозаводцы» прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата страны. В этот период они отпраздновали три виктории и расписали одну мировую.

    В гостях в данном чемпионате «Штутгарт» пока играет бескомпромиссно. У команды четыре выигрыша и три проигрыша. Забито 11 мячей при 12 пропущенных.

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    В пяти последних очных противостояниях этих клубов трижды сильнее были «швабы», раз виктория осталась за «жеребятами» и раз была ничья. И во всех этих играх забивали обе стороны и четырежды были верхи.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Штутгарта» — 2.02, победа «Боруссии» М — 3.62, ничья — 4.12.

    Прогнозируем, что результативная тенденция в противостоянии этих клубов будет продлена, и на этот раз забьют обе команды и превысят тотал в 2,5 гола.

    И также еще ставим на то, что «жеребята» при своих зрителях смогут устоять и не проиграют.

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    «Боруссия» М — «Штутгарт»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на футбол. «Жеребята» отберут очки у «швабов»
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