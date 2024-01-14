14 января в рамках 17-го тура Бундеслиги гладбахская «Боруссия» дома сыграет против «Штутгарта». Начало поединка — в 19:30 по мск. «Боруссия» М — «Штутгарт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Боруссия» М

«Боруссия» после 16 сыгранных туров расположилась на 12 позиции в турнирной таблице, имея на счету 17 зачетных пунктов. От красной зоны она оторвалась на семь баллов.

«Жеребята» в последней проведенной игре чемпионата уступили на выезде «Айнтрахту» со счетом 1:2. И этим результатом они продлили свою серию без побед до трех игр, где дважды уступили.

Перед этим же неудачным периодом гладбахцы выиграли три поединка первенства из пяти проведенных. Еще в этот период они раз проиграли и раз сыграли вничью.

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На своем поле «Боруссия» в этом розыгрыше Бундеслиги по три матча выиграла и проиграла, а также дважды расписывала мировые. Забила 13 мячей при 12 пропущенных.

«Штутгарт»

«Штутгарт» с 34 зачетными пунктами на данный момент находится на третьей строке в турнирной таблице Бундеслиги. Лидеру он проигрывает много, а от пятой позиции оторвался на семь очков.

Заканчивали «швабы» прошлый год крупной домашний викторией над «Аугсборгом» 3:0. Туром же ранее они с таким же счетом уступили в Мюнхене «Баварии».

И тем фиаско «автозаводцы» прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионата страны. В этот период они отпраздновали три виктории и расписали одну мировую.

В гостях в данном чемпионате «Штутгарт» пока играет бескомпромиссно. У команды четыре выигрыша и три проигрыша. Забито 11 мячей при 12 пропущенных.

В пяти последних очных противостояниях этих клубов трижды сильнее были «швабы», раз виктория осталась за «жеребятами» и раз была ничья. И во всех этих играх забивали обе стороны и четырежды были верхи.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Штутгарта» — 2.02, победа «Боруссии» М — 3.62, ничья — 4.12.

Прогнозируем, что результативная тенденция в противостоянии этих клубов будет продлена, и на этот раз забьют обе команды и превысят тотал в 2,5 гола.

И также еще ставим на то, что «жеребята» при своих зрителях смогут устоять и не проиграют.