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    «Спортинг» — «Тондела». Ставка (к. 1,78) и прогноз на Кубок Португалии 11 ноября 2024 года

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    «Спортинг» — «Тондела». Матч пройдет в рамках 1/8 финала Кубка Португалии 11 ноября, начало — 23:15 (мск). «Спортинг» — «Тондела»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    «Спортинг»

    Команда Рубена Аморима на пути к 1/8 финала уверенно победила два любительских клуба. Сначала был повержен со счетом 3:1 в гостях «Москавиде», а затем на своем поле разгромлен «Думиэнсе» (8:0).

    На других фронтах дела у «Спортинга» также складываются довольно неплохо. В Лиге Европы команда смогла выйти из своего квартета и будет играть весной в плей-офф.

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    В Кубке португальской лиги успешно выиграла свою группу и в конце января встретится в полуфинале с «Брагой». В чемпионате «Спортинг» идет на первой строчке, опережая всего на одно очко «Бенфику».

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    В последнем туре «львы» разгромили дома «Эшторил» со счетом 5:1. Дублем в той встрече отметился английский полузащитник Маркус Эдвардс, начинающий играть все более важную роль в командных построениях Рубена Аморима. У него уже 4 гола в этом чемпионате.

    «Тондела»

    В Кубке Португалии команда успешно миновала три круга. В первом матче обыгран в гостях любительский клуб «Помбал» (5:0), затем дома была добыта победа над «1 Декабря» (2:1) и наконец, по пенальти был пройден «Торренсе».

    В Кубке португальской лиги «Тондела» успешно прошла два квалификационных раунда, но не смогла выйти из группового этапа. Одним их соперников там был как раз «Спортинг» (1:2).

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    • «Тондела» выступает во Втором дивизионе чемпионата Португалии, где идет на седьмом месте, набрав 24 очка. Это не лучший результат для клуба, нацеленного на возвращение в элитный дивизион.

    В трех последних встречах у нее две ничьи и победа. В последнем туре «Тондела» смогла увезти взять очко на выезде против «Насьоналя», который идет на третьей строчке в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, явным фаворитом является «Спортинг». На него дают 1,16, на ничью — 7,30, победу «Тонделы» — 21,0.

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    Класс соперников несопоставим, даже дублирующий состав лиссабонского клуба по своему уровню превосходит середняка Второго дивизиона Португалии.

    Учитывая не самый плотный календарь и отсутствие еврокубков, неплохим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Спортинга» с форой -2 за 1,78.

    Также можно рискнуть и попробовать взять ставку на победу «Спортинга» с форой -3,5 за 3,7. Если состав будет хотя бы наполовину оптимальным, очень вероятен разгром.

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