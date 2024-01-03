В 16-м туре чемпионата Греции «Олимпиакос» на выезде сыграет с «Ламией». Встреча состоится 3 января в 18:00 по мск. «Ламия» — «Олимпиакос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ламия»

Затяжная серия без побед откинула гостей в турнирной таблице. Теперь они идут на 7-м месте, в трех пунктах от зоны плей-офф за чемпионство. Команда имеет 17 набранных очков.

После вылета из Кубка Греции из-за поражения от «Левадиакоса» (1:2) «Ламия» сыграла дважды вничью и проиграла два поединка в чемпионате Греции.

«Ламия» разошлась миром с «Атромитосом» 3:3 и «Арисом» 2:2. Клуб разгромно проиграл ПАОКу 0:3. Затем дома было поражение 1:2 от «Волоса».

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В трех последних домашних матчах в Суперлиге хозяева пропустили 7 мячей. Семь игр подряд они пропускают не менее двух голов за игру.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» является 3-е командой турнирной таблицы. В его активе 32 очка, при этом ранее с клуба сняли один пункт по решению федерации.

В спину дышит АЕК, поэтому нужно побеждать, чтобы сохранить за собой 3-е место. В последних матчах турнира «красно-белые» выступали не совсем уверенно — минимальная победа над «Пансеррайкосом» (1:0), ничьи с «Атромитосом» (0:0) и «Волосом» (2:2).

Стоит отметить, что декабрь у гостей выдался напряженным. Он параллельно выступал в Лиге Европы и по итогу группового этапа попал в плей-офф Лиги конференций.

«Олимпиакос» выиграл 4 из 6 последних матчей на выезде и пропустил в одном случае один мяч. Клуб остается единственным в лиге, который ни разу не проиграл в гостях.

Прогноз и ставка

Котировки на победу составляют 9.00 и 1.34 соответственно. Ставка на ничью принимается за 4.90.

«Олимпиакос» не так уверенно провел последние матчи, но это скорее из-за плотного графика и еврокубков. Сейчас же у гостей была возможность отдохнуть и набраться сил. С «Ламией» у них проблем не было.

Ранее пирейцы выиграли 4 раза подряд всухую. В данном случае подходит ставка на двойной исход с победой «Олимпиакоса» и отрицательным вариантом «обе забьют», который предлагается за 1.85.