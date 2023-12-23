«Лидс»
«Лидс» разместился на третьей строке в турнирной таблице второго английского дивизиона, имея на своем счету 42 очка. От второй позиции он отстает на десять пунктов.
В минувшем туре первенства «павлины» на своем поле расписали мировую с «Ковентри» 1:1, а перед этим потерпели выездное фиаско от «Сандерленда» со счетом 0:1. И этим поражением они прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию
Коэффициенты матча Лидс — Ипсвич Таун
В этот удачный для себя период «белые» расписали одну мировую и добились шести викторий. Причем четыре из них были выиграны с разницей в два и более мячей.
На своей территории «Лидс» в данном розыгрыше Чемпионшипа еще не уступал. У команды семь выигрышей и четыре мировых результата.
«Ипсвич»
«Ипсвич» с 52 набранными баллами находится на второй позиции в таблице второго английского дивизиона и отстает от лидера на три пункта.
«Трактористы» в текущем первенстве потерпели только два поражения и последнее из них было в конце ноября, когда они уступили на выезде «Вест Бромвичу» 0:2.
После того коллектив добился четырех викторий в последующих поединках, а в прошлом туре прервал эту победную серию, расписав дома ничью с «Норвичем» 2:2.
На выезде в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Ипсвич» проиграл лишь один поединок из 11 проведенных при семи выигрышах и трех мировых исходах.
В пяти последних очных встречах этих клубов трижды побеждал «Лидс» и два матча остались за «Ипсвичем». Причем в трех случаях поединки были очень результативными.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лидса» — 1.83, победа «Ипсвича» — 3.95, ничья — 4.00.
В данном противостоянии прогнозируем, что «Ипсвич» привезет очки из Лидса и продлит свою серию без поражений.
И также от данной встречи ожидаем результативного футбола и ставим на тотал больше трех.