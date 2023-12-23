ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Суперлига вернуласьОт плохого к худшему. Идея Суперлиги не умрет, пока футбольная система сломана Яромир ЯгрТоп-6 случаев в истории НХЛ, когда фанаты, ожидая подписание суперзвезды, были обмануты Джуд Беллингем«Алавес» — «Реал» 0:1. Онлайн
  • 01:25
    • «Реал» в меньшинстве вырвал победу у «Алавеса», «Мальорка» одолела «Осасуну»
    Все новости спорта

    «Ипсвич» продлит свою серию без фиаско

    «Лидс» — «Ипсвич». Прогноз и ставка (к. 2.03) на футбол 23 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лидс Прогнозы на Ипсвич
    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Ипсвич»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ипсвич»
    В 23-м туре английского Чемпионшипа «Лидс» на своем поле сыграет против «Ипсвича». Поединок состоится 23 декабря и начнется в 15:30 по мск. «Лидс» — «Ипсвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 23 Декабря 2023 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 15:30 Ипсвич Таун Ипсвич Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Лидс»

    «Лидс» разместился на третьей строке в турнирной таблице второго английского дивизиона, имея на своем счету 42 очка. От второй позиции он отстает на десять пунктов.

    В минувшем туре первенства «павлины» на своем поле расписали мировую с «Ковентри» 1:1, а перед этим потерпели выездное фиаско от «Сандерленда» со счетом 0:1. И этим поражением они прервали свою 7-матчевую беспроигрышную серию

    Коэффициенты матча Лидс — Ипсвич Таун

    1X2Новым игрокам
  • 1.804.104.00Бонус$9500
    •

    В этот удачный для себя период «белые» расписали одну мировую и добились шести викторий. Причем четыре из них были выиграны с разницей в два и более мячей.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории «Лидс» в данном розыгрыше Чемпионшипа еще не уступал. У команды семь выигрышей и четыре мировых результата.

    «Ипсвич»

    «Ипсвич» с 52 набранными баллами находится на второй позиции в таблице второго английского дивизиона и отстает от лидера на три пункта.

    «Трактористы» в текущем первенстве потерпели только два поражения и последнее из них было в конце ноября, когда они уступили на выезде «Вест Бромвичу» 0:2.

  • Травма Беллингема может стать катастрофой для «Реала» и сборной Англии
  • Джуд Беллингем продолжает играть, несмотря на проблемы с плечом
  • 19/12/2023

    • После того коллектив добился четырех викторий в последующих поединках, а в прошлом туре прервал эту победную серию, расписав дома ничью с «Норвичем» 2:2.

    На выезде в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Ипсвич» проиграл лишь один поединок из 11 проведенных при семи выигрышах и трех мировых исходах.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В пяти последних очных встречах этих клубов трижды побеждал «Лидс» и два матча остались за «Ипсвичем». Причем в трех случаях поединки были очень результативными.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лидса» — 1.83, победа «Ипсвича» — 3.95, ничья — 4.00.

    В данном противостоянии прогнозируем, что «Ипсвич» привезет очки из Лидса и продлит свою серию без поражений.

    И также от данной встречи ожидаем результативного футбола и ставим на тотал больше трех.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.08
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Детройт — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Питтсбург — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Кливленд — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Чикаго — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Оклахома — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милуоки — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Мемфис — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Даллас — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Америка Мехико
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Портленд — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Габала — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лидс» — «Ипсвич»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на футбол. «Ипсвич» продлит свою серию без фиаско
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры