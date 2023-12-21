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    ПСВ — «Твенте». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Кубок Нидерландов, 21 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Твенте»
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    Люк Де Йонг
    ПСВ сыграет на своем поле с «Твенте» в рамках 1/16 финала Кубка Нидерландов. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 22:00 мск. ПСВ — «Твенте»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    ПСВ

    Эта команда выдает блестящий сезон. В итоговом чемпионстве эйндховенцев уже давно не сомневается никто.

    В 16 матчах Эредивизии ПСВ добыл 16 побед. Причем отрыв от ближайшего преследователя «Фейеноорда» составляет 10 очков.

    В минувшем туре чемпионата ПСВ добыл очередные три очка. Команда на выезде отправила четыре безответных мяча в ворота «АЗ Алкмаара».

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    Да и вообще, ПСВ сейчас сметает все и всех на своем пути. В 16 матчах чемпионата Нидерландов команда наколотила 56 мячей.

    Наверняка хозяева постараются преуспеть и в Кубке страны. Эйндховенцы даже не в основном кадровом сочетании не должны иметь проблем с «Твенте».

    «Твенте»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма прилично. «Твенте» находится на 3 месте, борясь за попадание в Лигу чемпионов.

    Причем гандикап от 4 места составляет один пункт. Да и оборона иногда дает необязательные сбои: 19 пропущенных мячей в 16 встречах.

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    • В минувшем туре Эредивизии команда добыла один пункт. «Твенте» на выезде расписал мировую с роттердамской «Спартой» (2:2).

    До того команда уверенно расправилась с «Эксельсиором» (4:2). Вот только относительно недавнее свидание с ПСВ завершилось провалом (0:3).

    Наверняка «Твенте» постарается дать бой столь мощному сопернику. Правда, последняя виктория над ПСВ случилась больше года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСВ предлагают — 1.45.

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    На викторию «Твенте» дают — 6.30, ничья оценена — в 4.75.

    ПСВ блистает в чемпионате, да и в Кубке Нидерландов явно сыграет на максимуме.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.29.

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    ПСВ — «Твенте»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на футбол. Забить сумеют не все
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