ПСВ
Эта команда выдает блестящий сезон. В итоговом чемпионстве эйндховенцев уже давно не сомневается никто.
В 16 матчах Эредивизии ПСВ добыл 16 побед. Причем отрыв от ближайшего преследователя «Фейеноорда» составляет 10 очков.
В минувшем туре чемпионата ПСВ добыл очередные три очка. Команда на выезде отправила четыре безответных мяча в ворота «АЗ Алкмаара».
Да и вообще, ПСВ сейчас сметает все и всех на своем пути. В 16 матчах чемпионата Нидерландов команда наколотила 56 мячей.
Наверняка хозяева постараются преуспеть и в Кубке страны. Эйндховенцы даже не в основном кадровом сочетании не должны иметь проблем с «Твенте».
«Твенте»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма прилично. «Твенте» находится на 3 месте, борясь за попадание в Лигу чемпионов.
Причем гандикап от 4 места составляет один пункт. Да и оборона иногда дает необязательные сбои: 19 пропущенных мячей в 16 встречах.
В минувшем туре Эредивизии команда добыла один пункт. «Твенте» на выезде расписал мировую с роттердамской «Спартой» (2:2).
До того команда уверенно расправилась с «Эксельсиором» (4:2). Вот только относительно недавнее свидание с ПСВ завершилось провалом (0:3).
Наверняка «Твенте» постарается дать бой столь мощному сопернику. Правда, последняя виктория над ПСВ случилась больше года назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСВ предлагают — 1.45.
На викторию «Твенте» дают — 6.30, ничья оценена — в 4.75.
ПСВ блистает в чемпионате, да и
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.29.