ПСВ сыграет на своем поле с «Твенте» в рамках 1/16 финала Кубка Нидерландов. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 22:00 мск. ПСВ — «Твенте»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ПСВ

Эта команда выдает блестящий сезон. В итоговом чемпионстве эйндховенцев уже давно не сомневается никто.

В 16 матчах Эредивизии ПСВ добыл 16 побед. Причем отрыв от ближайшего преследователя «Фейеноорда» составляет 10 очков.

В минувшем туре чемпионата ПСВ добыл очередные три очка. Команда на выезде отправила четыре безответных мяча в ворота «АЗ Алкмаара».

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Да и вообще, ПСВ сейчас сметает все и всех на своем пути. В 16 матчах чемпионата Нидерландов команда наколотила 56 мячей.

Наверняка хозяева постараются преуспеть и в Кубке страны. Эйндховенцы даже не в основном кадровом сочетании не должны иметь проблем с «Твенте».

«Твенте»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма прилично. «Твенте» находится на 3 месте, борясь за попадание в Лигу чемпионов.

Причем гандикап от 4 места составляет один пункт. Да и оборона иногда дает необязательные сбои: 19 пропущенных мячей в 16 встречах.

В минувшем туре Эредивизии команда добыла один пункт. «Твенте» на выезде расписал мировую с роттердамской «Спартой» (2:2).

До того команда уверенно расправилась с «Эксельсиором» (4:2). Вот только относительно недавнее свидание с ПСВ завершилось провалом (0:3).

Наверняка «Твенте» постарается дать бой столь мощному сопернику. Правда, последняя виктория над ПСВ случилась больше года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСВ предлагают — 1.45.

На викторию «Твенте» дают — 6.30, ничья оценена — в 4.75.

ПСВ блистает в чемпионате, да и в Кубке Нидерландов явно сыграет на максимуме .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.29.