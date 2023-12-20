«Вольфсбург»
В последних трех матчах с участием «Вольфсбурга» было забито не больше одного гола. Две встречи команда проиграла, победив только в одной. 16 декабря «волки» в гостях одолели «Дармштадт» (1:0).
На данный момент «Вольфсбург» занимает 9-е место в таблице. Набрано 19 очков в 15 встречах.
Коэффициенты матча Вольфсбург — Бавария
«Волки» достаточно успешно выступают на своем поле. В текущем розыгрыше Бундеслиги клуб провел семь домашних матчей и потерпел два поражения.
В предстоящей встрече хозяева считаются андердогами. Но легкой прогулки у «Баварии» не будет. «Вольфсбург» в родных стенах окажет сопротивление мюнхенскому гранду.
«Бавария»
Ранее «Бавария» удачно завершила групповой этап Лиги чемпионов. Клуб в гостях встречался с «Манчестер Юнайтед» и победил со счетом 1:0. Мюнхенцы набрали 16 очков и вышли в плей-офф, заняв первое место в квартете.
На фоне этого успеха «Бавария» вскоре разгромила «Штутгарт» в Бундеслиге. Команда забила в ворота «швабов» три безответных гола.
«Бавария» продолжает погоню за «Байером». Сейчас отставание от «фармацевтов», которые лидируют в таблице, составляет 4 очка. Но у мюнхенского клуба есть игра в запасе.
9 декабря «Бавария» в гостях неожиданно уступила «Айнтрахту» со счетом 1:5. Тренерский штаб наверняка провел качественную работу над ошибками. В матче с «Вольфсбургом» фаворит вряд ли потеряет очки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Баварии». Победа команды доступна за 1.35. Выигрыш «Вольфсбурга» идет с коэффициентом 7.75. Ничья оценена — в 5.50.
Можно сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.93.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.83.