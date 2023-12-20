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    Мюнхенский клуб одержит уверенную победу в гостях

    «Вольфсбург» — «Бавария». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 20 декабря 2023 года

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    Гарри Кейн
    20 декабря в матче 16-го тура чемпионата Германии сыграют «Вольфсбург» и «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Вольфсбург» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Декабря 2023 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 22:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Вольфсбург»

    В последних трех матчах с участием «Вольфсбурга» было забито не больше одного гола. Две встречи команда проиграла, победив только в одной. 16 декабря «волки» в гостях одолели «Дармштадт» (1:0).

    На данный момент «Вольфсбург» занимает 9-е место в таблице. Набрано 19 очков в 15 встречах.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Бавария

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    «Волки» достаточно успешно выступают на своем поле. В текущем розыгрыше Бундеслиги клуб провел семь домашних матчей и потерпел два поражения.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В предстоящей встрече хозяева считаются андердогами. Но легкой прогулки у «Баварии» не будет. «Вольфсбург» в родных стенах окажет сопротивление мюнхенскому гранду.

    «Бавария»

    Ранее «Бавария» удачно завершила групповой этап Лиги чемпионов. Клуб в гостях встречался с «Манчестер Юнайтед» и победил со счетом 1:0. Мюнхенцы набрали 16 очков и вышли в плей-офф, заняв первое место в квартете.

    На фоне этого успеха «Бавария» вскоре разгромила «Штутгарт» в Бундеслиге. Команда забила в ворота «швабов» три безответных гола.

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    • «Бавария» продолжает погоню за «Байером». Сейчас отставание от «фармацевтов», которые лидируют в таблице, составляет 4 очка. Но у мюнхенского клуба есть игра в запасе.

    9 декабря «Бавария» в гостях неожиданно уступила «Айнтрахту» со счетом 1:5. Тренерский штаб наверняка провел качественную работу над ошибками. В матче с «Вольфсбургом» фаворит вряд ли потеряет очки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Баварии». Победа команды доступна за 1.35. Выигрыш «Вольфсбурга» идет с коэффициентом 7.75. Ничья оценена — в 5.50.

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    Можно сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.93.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.83.

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    «Вольфсбург» — «Бавария»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на футбол. Мюнхенский клуб одержит уверенную победу в гостях
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