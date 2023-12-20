20 декабря в матче 16-го тура чемпионата Германии сыграют «Вольфсбург» и «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Вольфсбург» — «Бавария»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вольфсбург»

В последних трех матчах с участием «Вольфсбурга» было забито не больше одного гола. Две встречи команда проиграла, победив только в одной. 16 декабря «волки» в гостях одолели «Дармштадт» (1:0).

На данный момент «Вольфсбург» занимает 9-е место в таблице. Набрано 19 очков в 15 встречах.

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«Волки» достаточно успешно выступают на своем поле. В текущем розыгрыше Бундеслиги клуб провел семь домашних матчей и потерпел два поражения.

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В предстоящей встрече хозяева считаются андердогами. Но легкой прогулки у «Баварии» не будет. «Вольфсбург» в родных стенах окажет сопротивление мюнхенскому гранду.

«Бавария»

Ранее «Бавария» удачно завершила групповой этап Лиги чемпионов. Клуб в гостях встречался с «Манчестер Юнайтед» и победил со счетом 1:0. Мюнхенцы набрали 16 очков и вышли в плей-офф, заняв первое место в квартете.

На фоне этого успеха «Бавария» вскоре разгромила «Штутгарт» в Бундеслиге. Команда забила в ворота «швабов» три безответных гола.

«Бавария» продолжает погоню за «Байером». Сейчас отставание от «фармацевтов», которые лидируют в таблице, составляет 4 очка. Но у мюнхенского клуба есть игра в запасе.

9 декабря «Бавария» в гостях неожиданно уступила «Айнтрахту» со счетом 1:5. Тренерский штаб наверняка провел качественную работу над ошибками. В матче с «Вольфсбургом» фаворит вряд ли потеряет очки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Баварии». Победа команды доступна за 1.35. Выигрыш «Вольфсбурга» идет с коэффициентом 7.75. Ничья оценена — в 5.50.

Можно сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.93.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.83.