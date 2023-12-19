ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «МЮ»Оттолкнулись от дна? Кризис «МЮ» еще не закончился, но ничья с «Ливерпулем» поможет Тен Хагу Александр ОвечкинСможет ли Овечкин вернуться в погоню за рекордом по голам в НХЛ? И почему Брюс Будро верит, что сможет? Роберт МореноДауншифтинг. Морено выводил Испанию на Евро-2020, а теперь возглавил аутсайдера РПЛ
    Все новости спорта

    «Осер» продлит свою победную серию?

    «Лаваль» — «Осер». Ставки (к. 2.23) и прогноз на чемпионат Франции 19 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Осер
    Прогноз и ставки на «Лаваль» — «Осер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гости выдали неплохую серию
    «Лаваль» примет «Осер» в матче 19-го тура второй лиги Франции, который состоится 19 декабря на «Стад Франсис ле Бассер». Начало встречи в 22:45 мск. «Лаваль» — «Осер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 2 19 Декабря 2023 года
    Лаваль
  • Франция. Лига 2
    •  Лаваль 22:45 Осер Осер
  • Осер
    •

    «Лаваль»

    После трех неудачных для себя матче «Лаваль» по-прежнему остается в топ-3. С 34 очками команда находится на 3-м месте, в одном пункте от «Осера».

    В целом клуб проводит сейчас не лучший свой период в сезоне. В 5 матчах турнира он смог победить только «Дюнкерк» 2:0, который является аутсайдером. При этом хозяева проиграли «Аяччо» 0:2 и «Конкарно» 0:3.

    Тем не менее с «Лаваль» набрал по одному баллу во встречах с «Греноблем» и «По» (1:1), который идут в топ-5.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что дома «Лаваль» не выигрывает уже четвертый тур подряд. Серия состоит из двух ничьих и двух поражений.

    «Осер»

    Гости находятся на подъеме. Они выиграли 3 поединка подряд, что сказалось на их турнирном положении. С 35 очками они идут вторыми в таблице и могут побороться за лидерство, если выиграют.

    Итак «Осер» обыграл дома «Кевийи Руан» 3:2. затем на выезде «горожане» справились с «Конкарно», выиграв 2:1. Последним результатом на данный момент является победа над «Аяччо» в домашних стенах со счетом 2:0.

  • Дауншифтинг. Морено выводил Испанию на Евро-2020, а теперь возглавил аутсайдера РПЛ
  • Все, что нужно знать об испанском тренере, которого пригласили спасать «Сочи»
  • Вчера

    • «Осер» — лучшая выездная команда турнира. Он набрал 18 очков в 9 матчах на выезде — из них 5 побед и одна ничья.

    Кроме того, нужно отметить, что гости являются самой результативной командой в таблице с результатом в 37 забитых мячей.

    Прогноз и ставка

    За 3.30 можно поставить на победу «Лаваля» и за 2.23 — на победу «Осера». Ничья оценивается коэффициентом 3.25.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Похоже гости находятся в куда лучшей форме, чем хозяева. Они регулярно забивают и при этом нередко больше гола за игру.

    «Осеру», скорее всего, удастся обыграть «Лаваль», который сейчас испытывает небольшие проблемы и не может выиграть четвертый домашний матч. Ставка — победа «Осера».

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Эсхата — Равшан
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Ависпа Фукуока
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Панетоликос — АЕК Афины
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Пансерраикос — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Докса Катокопия — Арис Лимасол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Вильярреал-2 — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аталанта — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.69
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Версаль — Ред Стар Париж
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бирмингем — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лаваль» — «Осер»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на футбол. «Осер» продлит свою победную серию?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры