«Лаваль» примет «Осер» в матче 19-го тура второй лиги Франции, который состоится 19 декабря на «Стад Франсис ле Бассер». Начало встречи в 22:45 мск. «Лаваль» — «Осер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лаваль»

После трех неудачных для себя матче «Лаваль» по-прежнему остается в топ-3. С 34 очками команда находится на 3-м месте, в одном пункте от «Осера».

В целом клуб проводит сейчас не лучший свой период в сезоне. В 5 матчах турнира он смог победить только «Дюнкерк» 2:0, который является аутсайдером. При этом хозяева проиграли «Аяччо» 0:2 и «Конкарно» 0:3.

Тем не менее с «Лаваль» набрал по одному баллу во встречах с «Греноблем» и «По» (1:1), который идут в топ-5.

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Отметим, что дома «Лаваль» не выигрывает уже четвертый тур подряд. Серия состоит из двух ничьих и двух поражений.

«Осер»

Гости находятся на подъеме. Они выиграли 3 поединка подряд, что сказалось на их турнирном положении. С 35 очками они идут вторыми в таблице и могут побороться за лидерство, если выиграют.

Итак «Осер» обыграл дома «Кевийи Руан» 3:2. затем на выезде «горожане» справились с «Конкарно», выиграв 2:1. Последним результатом на данный момент является победа над «Аяччо» в домашних стенах со счетом 2:0.

«Осер» — лучшая выездная команда турнира. Он набрал 18 очков в 9 матчах на выезде — из них 5 побед и одна ничья.

Кроме того, нужно отметить, что гости являются самой результативной командой в таблице с результатом в 37 забитых мячей.

Прогноз и ставка

За 3.30 можно поставить на победу «Лаваля» и за 2.23 — на победу «Осера». Ничья оценивается коэффициентом 3.25.

Похоже гости находятся в куда лучшей форме, чем хозяева. Они регулярно забивают и при этом нередко больше гола за игру.

«Осеру», скорее всего, удастся обыграть «Лаваль», который сейчас испытывает небольшие проблемы и не может выиграть четвертый домашний матч. Ставка — победа «Осера».