«Пансерраикос» примет на своем поле «Олимпиакос» в 14-м туре греческой Суперлиги. Матч состоится 18 декабря и начнется в 19:00 по мск. «Пансерраикос» — «Олимпиакос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Пансерраикос»

«Пансерраикос» по итогам прошлого сезона поднялся из первой лиги. И в элите на данный момент они идет на девятой строке с 13 очками, оторвавшись от последней строки на пять пунктов.

Клуб из города Серре в данном чемпионате Греции выиграл три поединка из 13 проведенных, четыре встречи свел вничью и шесть раз уступал, забил 14 мячей при 25 пропущенных.

К данной же игре «львы» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва сыграли вничью, а затем трижды кряду всухую проиграли. В прошлом туре они потерпели гостевое фиаско от «Астераса» 0:1.

Все прогнозы на футбол

На своем поле в этом розыгрыше Суперлиги «Пансерраикос» еще не знал горечи поражений. У команды три виктории и один мировой исход.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» с 28 зачетными пунктами расположился на четвертой строке в турнирной таблице греческой Суперлиги, отставая на три очка от лидера.

Коллектив из города Пирей в текущем первенстве смог выиграть девять встреч из 13 проведенных, а также по два раза уступал и играл вничью. Разница мячей составляет 33:12.

В прошлом туре чемпионата «легенды» поделили очки на выезде с «Волосм» 2:2, а перед этим они выиграли три игры первенства из четырех при одном фиаско.

Вне родных стен в текущем греческом первенстве «Олимпиакос» еще не проигрывал. У коллектива три виктории и два ничейных исхода.

«Олимпиакос» выиграл у «Пансерраикоса» в трех последних очных поединках — 1:0, 4:2, и 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 1.34.

На викторию «Пансерраикоса» дают — 8.70, ничья оценена — в 4.85.

В этой игре отдает предпочтение «Олимпиакосу», но не ждем от него легкой и уверенной виктории. Поэтому ставим на такой исход — победа гостей в один мяч или ничья.

И также в данном противостоянии не исключаем, что смогут отличиться обе стороны.