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    «Пансерраикос» потерпит первое домашнее фиаско?

    «Пансерраикос» — «Олимпиакос». Прогноз и ставка (к. 2.09) на футбол 18 декабря 2023 года

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    «Олимпиакос»
    «Пансерраикос» примет на своем поле «Олимпиакос» в 14-м туре греческой Суперлиги. Матч состоится 18 декабря и начнется в 19:00 по мск. «Пансерраикос» — «Олимпиакос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Пансерраикос»

    «Пансерраикос» по итогам прошлого сезона поднялся из первой лиги. И в элите на данный момент они идет на девятой строке с 13 очками, оторвавшись от последней строки на пять пунктов.

    Клуб из города Серре в данном чемпионате Греции выиграл три поединка из 13 проведенных, четыре встречи свел вничью и шесть раз уступал, забил 14 мячей при 25 пропущенных.

    К данной же игре «львы» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва сыграли вничью, а затем трижды кряду всухую проиграли. В прошлом туре они потерпели гостевое фиаско от «Астераса» 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле в этом розыгрыше Суперлиги «Пансерраикос» еще не знал горечи поражений. У команды три виктории и один мировой исход.

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» с 28 зачетными пунктами расположился на четвертой строке в турнирной таблице греческой Суперлиги, отставая на три очка от лидера.

    Коллектив из города Пирей в текущем первенстве смог выиграть девять встреч из 13 проведенных, а также по два раза уступал и играл вничью. Разница мячей составляет 33:12.

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    • В прошлом туре чемпионата «легенды» поделили очки на выезде с «Волосм» 2:2, а перед этим они выиграли три игры первенства из четырех при одном фиаско.

    Вне родных стен в текущем греческом первенстве «Олимпиакос» еще не проигрывал. У коллектива три виктории и два ничейных исхода.

    «Олимпиакос» выиграл у «Пансерраикоса» в трех последних очных поединках — 1:0, 4:2, и 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 1.34.

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    На викторию «Пансерраикоса» дают — 8.70, ничья оценена — в 4.85.

    В этой игре отдает предпочтение «Олимпиакосу», но не ждем от него легкой и уверенной виктории. Поэтому ставим на такой исход — победа гостей в один мяч или ничья.

    И также в данном противостоянии не исключаем, что смогут отличиться обе стороны.

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    «Пансерраикос» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 18.12.2023. Прогнозы на футбол. «Пансерраикос» потерпит первое домашнее фиаско?
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