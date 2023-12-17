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    «Бавария» не упустит победу в матче со «Штутгартом»

    «Бавария» — «Штутгарт». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Бундеслига, 17 декабря 2023 года

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    17 декабря в рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» сыграет против «Штутгарта». Начало игры запланировано на 21:30 по мск. «Бавария» — «Штутгарт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Декабря 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 21:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    «Бавария»

    Команда занимает 2-е место в таблице Бундеслиги после 13-и туров. «Бавария» ведет активную борьбу за лидерство в чемпионате с непобедимым «Байером», пытаясь не отставать от левенкузенцев.

    «Бавария» — самая результативная команда лиги. Команда забила 44 гола за 13 встреч. У мюнхенцев есть пару футболистов, которые стабильно делают результат.

    Коэффициенты матча Бавария — Штутгарт

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  • 1.455.406.00Бонус$9500
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    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Форвард забил 18 голов и сделал 5 ассистов за 13 встреч в Бундеслиге, а Лерой Зане располагается на 5-й строчке с 8-ю голами и 7-ю голевыми передачами.

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    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Бавария» проиграла только «Айнтрахту» (1:5), что было большой неожиданностью. В остальных матчах команда трижды победила и один раз сыграла вничью.

    В предстоящем матче команда встретится со «Штутгартом», который набрал сумасшедший ход. Эта команда наряду с «Байером» удивляет в нынешнем сезоне.

    «Штутгарт»

    Команда, которая с большим трудом осталась в Бундеслиге, вдруг стала одним из лидеров чемпионата. После 14-и туров «Штутгарт» занимает 3-е место в таблице с 31-м баллом в активе. Команда отстает от 1-й позиции лишь на 5 баллов.

    У «Штутгарта» продолжается беспроигрышная серия, которая длится уже 6 матчей. За этот период команда победила 5 раз и однажды сыграла вничью.

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    • В последнем туре «Штутгарт» сыграл вничью с «Байером», что является достойным результатом, ведь леверкузенцы еще не проиграли ни одного матча в нынешнем сезоне.

    Стоит отметить, что «Штутгарт» занимает 5-е место в лиге по результатам гостевых встреч. Команда набрала 12 очков из 18-и возможных на выезде — впечатляющий результат.

    «Штутгарт» и «Бавария» встречались последний раз в марте этого года. В том матче мюнхенская команда выиграла со счетом 2:1, но сейчас совсем другая ситуация, ведь «Штутгарт» гораздо сильнее своей прошлогодней версии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Баварию» коэффициент на победу которого равен 1.45. Успех «Штутгарта» оценивается в 5.90, ничья — в 5.30.

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    «Штутгарт» находится в отличной форме, но «Бавария» не отдаст победу на своем поле после сокрушительного поражения от «Айнтрахта». Можно предположить, что хозяева одержат минимальную победу.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Тотал 3.5 больше за 1.90.

    Еще один вариант ставки — Победа «Штутгарта» с форой (+1.5) за 1.72.

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    «Бавария» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. «Бавария» не упустит победу в матче со «Штутгартом»
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