17 декабря в рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» сыграет против «Штутгарта». Начало игры запланировано на 21:30 по мск. «Бавария» — «Штутгарт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бавария»

Команда занимает 2-е место в таблице Бундеслиги после 13-и туров. «Бавария» ведет активную борьбу за лидерство в чемпионате с непобедимым «Байером», пытаясь не отставать от левенкузенцев.

«Бавария» — самая результативная команда лиги. Команда забила 44 гола за 13 встреч. У мюнхенцев есть пару футболистов, которые стабильно делают результат.

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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Форвард забил 18 голов и сделал 5 ассистов за 13 встреч в Бундеслиге, а Лерой Зане располагается на 5-й строчке с 8-ю голами и 7-ю голевыми передачами.

Все прогнозы на Бундеслигу

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Бавария» проиграла только «Айнтрахту» (1:5), что было большой неожиданностью. В остальных матчах команда трижды победила и один раз сыграла вничью.

В предстоящем матче команда встретится со «Штутгартом», который набрал сумасшедший ход. Эта команда наряду с «Байером» удивляет в нынешнем сезоне.

«Штутгарт»

Команда, которая с большим трудом осталась в Бундеслиге, вдруг стала одним из лидеров чемпионата. После 14-и туров «Штутгарт» занимает 3-е место в таблице с 31-м баллом в активе. Команда отстает от 1-й позиции лишь на 5 баллов.

У «Штутгарта» продолжается беспроигрышная серия, которая длится уже 6 матчей. За этот период команда победила 5 раз и однажды сыграла вничью.

В последнем туре «Штутгарт» сыграл вничью с «Байером», что является достойным результатом, ведь леверкузенцы еще не проиграли ни одного матча в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что «Штутгарт» занимает 5-е место в лиге по результатам гостевых встреч. Команда набрала 12 очков из 18-и возможных на выезде — впечатляющий результат.

«Штутгарт» и «Бавария» встречались последний раз в марте этого года. В том матче мюнхенская команда выиграла со счетом 2:1, но сейчас совсем другая ситуация, ведь «Штутгарт» гораздо сильнее своей прошлогодней версии.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Баварию» коэффициент на победу которого равен 1.45. Успех «Штутгарта» оценивается в 5.90, ничья — в 5.30.

«Штутгарт» находится в отличной форме, но «Бавария» не отдаст победу на своем поле после сокрушительного поражения от «Айнтрахта». Можно предположить, что хозяева одержат минимальную победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — Тотал 3.5 больше за 1.90.

Еще один вариант ставки — Победа «Штутгарта» с форой (+1.5) за 1.72.