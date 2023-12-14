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    «Виктория» будет ближе к победе

    «Виктория» — «Астана». Ставка (к. 2.69) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 6, квартет С, 14 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Виктория» — «Астана»
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    «Виктория»
    В четверг, 14 декабря «Виктория» из Чехии на своём поле примет «Астану» изКазахстана. Это будет матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете С. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Виктория» — «Астана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига конференций. Группа C 14 Декабря 2023 года
    Виктория Пльзень
  • Пльзень
    •  Виктория Пльзень 23:00 Астана Астана
  • Лига конференций. Группа C
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    «Виктория»

    Чешская «Виктория» не может рассчитывать сразу на четырех игроков. В лазарете клуба с травмами находятся Милан Гавел (травма ахилла), и Людек Перница (травма колена), Рафиу Дуросинми (травма колена). С травмой лица на больничной койке оказался Томаш Хоры.

    «Виктория» — единоличный лидер группы С — в пяти матчах команда одержала пять побед, забив 6 голов и пропустив всего один мяч.

    Коэффициенты матча Виктория Пльзень — Астана

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    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последнем матче регулярного чемпионата «Виктория» выиграла у команды «Балкани» (1:0).

    В чемпионате Чехии «Виктория» нанесла крупное поражение «Динамо Ч-Б» (5:0).

    «Виктория» занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Команда из Пльзень отстает от «Славии» на 10 баллов и от «Спарты» — на 15 пунктов.

    «Астана»

    После пяти туров Лиги конференций «Астана» занимает 3 место в группе С в Лиге конференций, набрав 4 очка. Шансы на выход в плей-офф у астанчан еще сохраняются.

    Для этого необходимо добиться победы над «Викторией» и ждать проигрыша загребского «Динамо» в поединке против «Балкани».

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  • Сегодня

    • 29 октября для «Астаны» завершилось внутреннее первенство Казахстана. Астанчане сложили с себя титул чемпиона, завершив сезон на втором месте. В 26 матчах участник Лиги конференций одержал 16 побед, 5 встреч завершил вничью и 5 игр проиграл.

    аким образом «Астана» окончила турнир с 53 набранными очками. Новым чемпионом страны стал клуб «Ордабасы», который завоевал к концу чемпионата 58 пунктов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Виктории» можно поставить за 1.67, ничью оценивают в 4.00. А на победу «Астаны» — 4.76.

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    Прогноз: «Виктория» может обеспечила себе путевку в плей-офф Лиги конференции досрочно.

    Ставка: Фора «Виктории» (-1.5) с коэффициентом 2.69.

    Альтернативный прогноз: Команды будут осторожничать в этой встрече. Не исключаем, что соперники сыграют по низам.

    Альтернативная ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.06.

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    «Виктория» — «Астана»: прогноз, ставка (2.69), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. «Виктория» будет ближе к победе
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