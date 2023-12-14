В четверг, 14 декабря «Виктория» из Чехии на своём поле примет «Астану» изКазахстана. Это будет матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете С. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Виктория» — «Астана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Виктория»

Чешская «Виктория» не может рассчитывать сразу на четырех игроков. В лазарете клуба с травмами находятся Милан Гавел (травма ахилла), и Людек Перница (травма колена), Рафиу Дуросинми (травма колена). С травмой лица на больничной койке оказался Томаш Хоры.

«Виктория» — единоличный лидер группы С — в пяти матчах команда одержала пять побед, забив 6 голов и пропустив всего один мяч.

Коэффициенты матча Виктория Пльзень — Астана 1X2Новым игрокам 1.654.005.20Бонус$9500

Все прогнозы на Лигу конференций

В последнем матче регулярного чемпионата «Виктория» выиграла у команды «Балкани» (1:0).

В чемпионате Чехии «Виктория» нанесла крупное поражение «Динамо Ч-Б» (5:0).

«Виктория» занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Команда из Пльзень отстает от «Славии» на 10 баллов и от «Спарты» — на 15 пунктов.

«Астана»

После пяти туров Лиги конференций «Астана» занимает 3 место в группе С в Лиге конференций, набрав 4 очка. Шансы на выход в плей-офф у астанчан еще сохраняются.

Для этого необходимо добиться победы над «Викторией» и ждать проигрыша загребского «Динамо» в поединке против «Балкани».

29 октября для «Астаны» завершилось внутреннее первенство Казахстана. Астанчане сложили с себя титул чемпиона, завершив сезон на втором месте. В 26 матчах участник Лиги конференций одержал 16 побед, 5 встреч завершил вничью и 5 игр проиграл.

аким образом «Астана» окончила турнир с 53 набранными очками. Новым чемпионом страны стал клуб «Ордабасы», который завоевал к концу чемпионата 58 пунктов.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Виктории» можно поставить за 1.67, ничью оценивают в 4.00. А на победу «Астаны» — 4.76.

Прогноз: «Виктория» может обеспечила себе путевку в плей-офф Лиги конференции досрочно.

Ставка: Фора «Виктории» (-1.5) с коэффициентом 2.69.

Альтернативный прогноз: Команды будут осторожничать в этой встрече. Не исключаем, что соперники сыграют по низам.

Альтернативная ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.06.