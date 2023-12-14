«Панатинаикос»
«Панатинаикос» имеет хорошие шансы финишировать на третьем месте в группе. Сейчас у команды 4 очка, а у соперника, который идет последним в квартете — два балла.
У ПАО уже нет возможности побороться за плей-офф Лиги Европы, поэтому греки борются лишь за выход в Лигу конференций, для чего достаточно ничьей.
Коэффициенты матча Панатинаикос — Маккаби Хф
Совсем иначе обстоят дела афинян в чемпионате Греции, где по итогам 13-ти туров клуб занимает первое место с отрывом в один балл от второго в таблице АЕКа.
В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел три поражения (два — в последних трех из них), так что форма хозяев оставляет желать лучшего.
«Маккаби» Хайфа
«Маккаби» уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Но клуб не теряет надежд занять третье место в группе. В таком случае коллектив из Хайфы весной продолжит борьбу в Лиге конференций.
В активе израильской команды лишь два балла. Израильтяне провели пять матчей. Клуб занимает последнее, 4-е место в группе F.
В чемпионате Израиля «Маккаби Хайфа» на данный момент находится в верхней части таблицы. Команда располагается на 4-й позиции. Отставание от лидирующего «Маккаби» Тель-Авив составляет шесть очков.
В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при двух ничьих и одном поражении, так что гостям будет сложно обыграть соперника.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Панатинаикос» коэффициент на победу которого равен 1,63. Успех «Маккаби» оценивается в 5,50, ничья — в 3,90.
В восьми из 10 последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,95.
Еще один вариант ставки — «Панатинаикос» не проиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,35, ведь хозяева — фаворит, тогда как в восьми из 10 последних их матчей было забито больше 2,5 голов.