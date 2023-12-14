14 декабря в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Панатинаикос» и «Маккаби» Хайфа. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Панатинаикос» — «Маккаби» Хайфа: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» имеет хорошие шансы финишировать на третьем месте в группе. Сейчас у команды 4 очка, а у соперника, который идет последним в квартете — два балла.

У ПАО уже нет возможности побороться за плей-офф Лиги Европы, поэтому греки борются лишь за выход в Лигу конференций, для чего достаточно ничьей.

Коэффициенты матча Панатинаикос — Маккаби Хф 1X2Новым игрокам 1.653.955.60Бонус$9500

Совсем иначе обстоят дела афинян в чемпионате Греции, где по итогам 13-ти туров клуб занимает первое место с отрывом в один балл от второго в таблице АЕКа.

Все прогнозы на Лигу Европы

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел три поражения (два — в последних трех из них), так что форма хозяев оставляет желать лучшего.

«Маккаби» Хайфа

«Маккаби» уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Но клуб не теряет надежд занять третье место в группе. В таком случае коллектив из Хайфы весной продолжит борьбу в Лиге конференций.

В активе израильской команды лишь два балла. Израильтяне провели пять матчей. Клуб занимает последнее, 4-е место в группе F.

В чемпионате Израиля «Маккаби Хайфа» на данный момент находится в верхней части таблицы. Команда располагается на 4-й позиции. Отставание от лидирующего «Маккаби» Тель-Авив составляет шесть очков.

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при двух ничьих и одном поражении, так что гостям будет сложно обыграть соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Панатинаикос» коэффициент на победу которого равен 1,63. Успех «Маккаби» оценивается в 5,50, ничья — в 3,90.

В восьми из 10 последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,95.

Еще один вариант ставки — «Панатинаикос» не проиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,35, ведь хозяева — фаворит, тогда как в восьми из 10 последних их матчей было забито больше 2,5 голов.