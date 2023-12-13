«Лестер»
Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за повышение в классе. «Лестер» как раз лидирует в Чемпионшипе.
Причем в 20 матчах чемпионата «лисы» выиграли 16 раз. Да и оборона надежна: пропущено всего 12 мячей.
Коэффициенты матча Лестер — Миллуолл
В минувшем туре чемпионата «Лестер» добыл три очка. Команда дома сумела уверенно расправиться с «Плимутом» (4:0).
Поединки с «Миллуоллом» для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних матчей выиграно три при двух неудачах.
И уж наверняка хозяева постараются оторваться от преследователей. «Лисы» сейчас действительно очень хороши!
«Миллуолл»
Эта команда в нынешнем сезоне ни на что серьезное не претендует. Сейчас «Миллуолл» пребывает на скромном 19 месте в таблице.
В плане реализации у команды имеются явные сложности. В 20 поединках чемпионата игроки «Миллуолла» забили всего 21 раз.
В предыдущем туре команда не смогла разжиться баллами. «Миллуолл» минимально уступил «Кардиффу».
А вот не побеждают «львы» уже 4 матча кряду. Причем в них команда добыла лишь один турнирный балл, трижды уступив.
Наверняка «Миллуолл» будет действовать вторым номером. Вот только вряд ли «львам» удастся сдержать атаки лидера.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лестера» предлагают — 1.37.
На викторию «Миллуолла» дают — 8.40, ничья оценена — в 4.95.
«Лисы»
Наш прогноз — Фора «Лестера» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.