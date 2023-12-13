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    «Лисы» не заметят «Миллуолл»

    «Лестер» — «Миллуолл». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 13 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Миллуолл»
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    Джейми Варди
    «Лестер» сыграет на своем поле с «Миллуоллом » в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 22:45 мск. «Лестер» — «Миллуолл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Декабря 2023 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 22:45 Миллуолл Миллуолл
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    «Лестер»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за повышение в классе. «Лестер» как раз лидирует в Чемпионшипе.

    Причем в 20 матчах чемпионата «лисы» выиграли 16 раз. Да и оборона надежна: пропущено всего 12 мячей.

    Коэффициенты матча Лестер — Миллуолл

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    В минувшем туре чемпионата «Лестер» добыл три очка. Команда дома сумела уверенно расправиться с «Плимутом» (4:0).

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    Поединки с «Миллуоллом» для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних матчей выиграно три при двух неудачах.

    И уж наверняка хозяева постараются оторваться от преследователей. «Лисы» сейчас действительно очень хороши!

    «Миллуолл»

    Эта команда в нынешнем сезоне ни на что серьезное не претендует. Сейчас «Миллуолл» пребывает на скромном 19 месте в таблице.

    В плане реализации у команды имеются явные сложности. В 20 поединках чемпионата игроки «Миллуолла» забили всего 21 раз.

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    • В предыдущем туре команда не смогла разжиться баллами. «Миллуолл» минимально уступил «Кардиффу».

    А вот не побеждают «львы» уже 4 матча кряду. Причем в них команда добыла лишь один турнирный балл, трижды уступив.

    Наверняка «Миллуолл» будет действовать вторым номером. Вот только вряд ли «львам» удастся сдержать атаки лидера.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лестера» предлагают — 1.37.

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    На викторию «Миллуолла» дают — 8.40, ничья оценена — в 4.95.

    «Лисы» сейчас на приличном ходу, к тому же имеют квалифицированный подбор атакующих исполнителей.

    Наш прогноз — Фора «Лестера» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.

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    «Лестер» — «Миллуолл»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на футбол. «Лисы» не заметят «Миллуолл»
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