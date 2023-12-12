«Унион» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 23:00 мск. «Унион» — «Реал» Мадрид: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Унион»

Берлинцам на Лигу чемпионов банально не хватило класса. Сейчас у команды есть шанс побороться лишь за 3 место в группе.

Вот только берлинцы не добыли пока ни одной победы. Плюс даже в случае победы над «Реалом» нет гарантий на 3 строчку: главное чтобы в параллельном матче не выиграла «Брага».

Коэффициенты матча Унион — Реал Мадрид 1X2Новым игрокам 3.954.051.80Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда «Унион» добыл викторию. Команда переиграла ершистую менхенгладбахскую «Боруссию» (3:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В кадровом плане у немцев фактически идиллия. Да и мотивация продолжить борьбу в еврокубках у команды огромная.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Ничего другого берлинцам попросту не остается, да и соперник может предстать не в оптимальном составе.

«Реал» Мадрид

«Галактикос» уж слишком легко выиграли группу. В 5 матчах «Реал» Мадрид добыл пять побед с разницей мячей 13:5.

Так что выезд в Берлин становится лишь формальностью. Причем у мадридцев в кадровом плане и так все грустно: лазарет переполнен.

В своем последнем поединке «Реал» Мадрид потерял два очка. Мадридцы не сумели переиграть «Бетис» (1:1).

На заключительный тур Карло Анчелотти вполне может отрядить резервистов. Да и отдых некоторым игрокам тренер «сливочных» точно предоставит.

Гости в этой встрече не будут особо надрываться. Правда, у мадридцев весьма способная молодежь, которая может доставить проблемы сопернику.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.88.

На викторию «Униона» дают — 4.10, ничья оценена — в 4.17.

Берлинцам нужно исключительно побеждать , да и «Реал» явно не будет лишь отсиживаться в обороне.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 6.5 за 17.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.