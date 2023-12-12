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    «Унион» и «Реал» устроят голевое шоу

    «Унион» — «Реал» Мадрид. Дерзкая ставка за 7.00 на матч Лиги чемпионов 12 декабря 2023 года

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    Лука Модрич
    «Унион» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 23:00 мск. «Унион» — «Реал» Мадрид: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 12 Декабря 2023 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «Унион»

    Берлинцам на Лигу чемпионов банально не хватило класса. Сейчас у команды есть шанс побороться лишь за 3 место в группе.

    Вот только берлинцы не добыли пока ни одной победы. Плюс даже в случае победы над «Реалом» нет гарантий на 3 строчку: главное чтобы в параллельном матче не выиграла «Брага».

    Коэффициенты матча Унион — Реал Мадрид

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  • 3.954.051.80Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке команда «Унион» добыл викторию. Команда переиграла ершистую менхенгладбахскую «Боруссию» (3:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В кадровом плане у немцев фактически идиллия. Да и мотивация продолжить борьбу в еврокубках у команды огромная.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. Ничего другого берлинцам попросту не остается, да и соперник может предстать не в оптимальном составе.

    «Реал» Мадрид

    «Галактикос» уж слишком легко выиграли группу. В 5 матчах «Реал» Мадрид добыл пять побед с разницей мячей 13:5.

    Так что выезд в Берлин становится лишь формальностью. Причем у мадридцев в кадровом плане и так все грустно: лазарет переполнен.

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    • В своем последнем поединке «Реал» Мадрид потерял два очка. Мадридцы не сумели переиграть «Бетис» (1:1).

    На заключительный тур Карло Анчелотти вполне может отрядить резервистов. Да и отдых некоторым игрокам тренер «сливочных» точно предоставит.

    Гости в этой встрече не будут особо надрываться. Правда, у мадридцев весьма способная молодежь, которая может доставить проблемы сопернику.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.88.

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    На викторию «Униона» дают — 4.10, ничья оценена — в 4.17.

    Берлинцам нужно исключительно побеждать, да и «Реал» явно не будет лишь отсиживаться в обороне.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 6.5 за 17.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Унион» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (7.00), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на футбол. «Унион» и «Реал» устроят голевое шоу
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