«Унион»
Берлинцам на Лигу чемпионов банально не хватило класса. Сейчас у команды есть шанс побороться лишь за 3 место в группе.
Вот только берлинцы не добыли пока ни одной победы. Плюс даже в случае победы над «Реалом» нет гарантий на 3 строчку: главное чтобы в параллельном матче не выиграла «Брага».
Коэффициенты матча Унион — Реал Мадрид
В своем предыдущем поединке команда «Унион» добыл викторию. Команда переиграла ершистую менхенгладбахскую «Боруссию» (3:1).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В кадровом плане у немцев фактически идиллия. Да и мотивация продолжить борьбу в еврокубках у команды огромная.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Ничего другого берлинцам попросту не остается, да и соперник может предстать не в оптимальном составе.
«Реал» Мадрид
«Галактикос» уж слишком легко выиграли группу. В 5 матчах «Реал» Мадрид добыл пять побед с разницей мячей 13:5.
Так что выезд в Берлин становится лишь формальностью. Причем у мадридцев в кадровом плане и так все грустно: лазарет переполнен.
В своем последнем поединке «Реал» Мадрид потерял два очка. Мадридцы не сумели переиграть «Бетис» (1:1).
На заключительный тур Карло Анчелотти вполне может отрядить резервистов. Да и отдых некоторым игрокам тренер «сливочных» точно предоставит.
Гости в этой встрече не будут особо надрываться. Правда, у мадридцев весьма способная молодежь, которая может доставить проблемы сопернику.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.88.
На викторию «Униона» дают — 4.10, ничья оценена — в 4.17.
Берлинцам
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 6.5 за 17.00.
Для остальных — более умеренный прогноз.