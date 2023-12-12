12 декабря в Берлине в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Унион Берлин» сыграет против «Реала». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Унион Берлин» — «Реал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Унион Берлин»

По итогам пяти туров группового раунда Лиги чемпионов «Унион Берлин» занимает последнее, 4-е место. Шансы остаются только на Лигу Европы. но ради этого нужны победа и невыигрыш «Браги» у «Наполи».

Берлинцы вышли на новый уровень, начав выступать в еврокубках. Команде удалось пробиться Лиги чемпионов. Но это вылилось в проблемы в чемпионате, где сейчас хозяева борются за выживание.

Коэффициенты матча Унион — Реал Мадрид 1X2Новым игрокам 3.954.051.80Бонус$9500

Это худший период выступлений «Униона» в Бундеслиге. За 13 сыгранных матчей клуб набрал 10 очков, которые позволяют ему занимать 15-е место и только на один балл опережать зону плей-офф за выживание.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка во всех турнирах, но в 15 последних матчей у него только одна победа, так что хозяевам будет непросто взять верх.

«Реал»

Мадридский клуб уже досрочно с первого места обеспечил себе выход в плей-офф этого розыгрыша Лиги чемпионов. Он выиграл все пять проведенных игр с общим счетом 13:5.

«Реал» лидирует в таблице Примеры после субботних матчей. Команда набрала 39 очков в 16 встречах. На один балл меньше у «Жироны», но ей еще предстоит провести встречу с чемпионом «Барселоной».

У «Сливочных» есть кадровые проблемы. На данный момент в лазарете находятся Винисиус, Карвахаль, Камавинга, Тчуамени, Милитао и Куртуа. Все футболисты могли бы выходить в стартовом составе, но пока на них рассчитывать нельзя.

В 14 последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при 11 победах и трех ничьих, так что сопернику остается рассчитывать только на отсутствие мотивации у гостей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Реал» коэффициент на победу которого равен 1,85. Успех «Унион Берлина» оценивается в 4,00, ничья — в 4,15.

В четырех из шести последних матчей гости не проиграли при тотал больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Реал» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,12.

Еще один вариант ставки — «Реал» выиграет за 1,85, ведь в пяти из шести последних матчей гости победили.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Унион Берлин» — «Реал» за 7.00.