«Сандерленд» сыграет на своем поле с «Лидсом » в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 23:00 мск. «Сандерленд» — «Лидс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сандерленд»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за повышение в классе. «Сандерленд» находится на 6 месте турнирной таблицы.

Вот только стабильности команде явно недостает. Все-таки 8 поражений в 20 сыгранных матчах явно многовато для претендента на выход в АПЛ.

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В минувшем туре чемпионата «Сандерленд» добыл три очка. Команда дома сумела справиться с «Вест Бромвичем» (2:1).

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Поединки с «Лидсом» для команды традиционно проходят успешно. Из пяти последних матчей выиграно 3 при одной коллизии.

И уж наверняка хозяева постараются закрепиться в топ-6. «Черные коты» способны доставить неприятность любому оппоненту.

«Лидс»

Эта команда в нынешнем сезоне также бьется за повышение в классе. Сейчас «Лидс» третий, но явно метит в зону прямого выхода.

В плане реализации у команды относительный порядок. В 20 поединках чемпионата игроки «Лидса» забили 36 мячей.

В минувшем туре чемпионата команда добыла три важнейших очка. «Лидс» уверенно расправился с «Блэкберном» (2:0).

Серия из трех викторий кряду также прибавляет положительных эмоций. Да и по составу «Лидс» видится одним из фаворитов гонки за выход в АПЛ.

Наверняка «Лидс» сыграет на своих козырях. Тем паче, оборона соперника нередко дает сбои в простых ситуациях.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лидса» предлагают — 2.00.

На викторию «Сандерленда» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.60.

Гости выглядят сильнее , к тому же имеют квалифицированный подбор атакующих исполнителей.

Наш прогноз — Победа «Лидса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.