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    В Хаддерсфилде будет равный матч

    «Хаддерсфилд» — «Престон». Ставки (к. 1.64) и прогноз на Чемпионшип 12 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд» — «Престон»
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    «Хаддерсфилд» примет «Престон» в матче 21-го тура чемпионата Англии, который состоится 12 декабря в 22:45 по мск. «Хаддерсфилд» — «Престон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Декабря 2023 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Хаддерсфилд»

    Клуб очень близко располагается к зоне вылета. Она всего в двух очках. Хозяева набрали 21 пункт и в последних поединках стабильно продолжают наполнять копилку.

    «Терьеры» не проигрывают 4 тура подряд. Серия состоит из трех ничьих и одной победы. Перед матчем коллектив сыграл вничью два раза подряд.

    «Хаддерсфилд» разошелся миром с «Саутгемптоном» (1:1). С тем же результатом завершились матчи против «Суонси» и «Бристоль Сити».

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    В конце ноября команда одержала свою первую победу за месяц, обыграв на выезде «Сандерленд» со счетом 2:1.

    «Престон»

    Гости без побед уже четыре тура. В трех случаях они потерпели поражение. Также стоит отметить, что команда не забивает уже 3 поединка.

    «Престон» крупно проиграл «Мидлсбро» (0:4). На своем поле клуб проиграл КПР 0:2. На выезде с «Норвичем» «горожане» сыграли нулевую ничью и набрали первое за 3 тура очко.

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    • Последняя победа у команды была в середине октября. «Неуязвимые» со счетом 2:1 обыграли на выезде «Блэкберн».

    В турнирной таблице «Престон» занимает 9-е место. У него 29 набранных баллов, 8 побед, 5 ничьих и 7 поражений.

    Прогноз и ставка

    Равные коэффициенты дают букмекеры на эту встречу. На «Хаддерсфилд» установлена котировка 2.70. За 2.60 можно взять ставку на победу «Престона».

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    В трех из четырех очных матчей фиксировалось как минимум 3 забитых гола. При этом букмекеры больше склоняются к тому, что игра будет малорезультативной.

    В последних матчах обе команды были немногословны. Поставить на тотал меньше 2.5 можно за 1.64.

    «Хаддерсфилд» трижды сыграл дома вничью. Ставка на Х принимается с котировкой 3.15.

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    «Хаддерсфилд» — «Престон»: прогноз, ставка (1.64), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на футбол. В Хаддерсфилде будет равный матч
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