«Хаддерсфилд»
Клуб очень близко располагается к зоне вылета. Она всего в двух очках. Хозяева набрали 21 пункт и в последних поединках стабильно продолжают наполнять копилку.
«Терьеры» не проигрывают 4 тура подряд. Серия состоит из трех ничьих и одной победы. Перед матчем коллектив сыграл вничью два раза подряд.
«Хаддерсфилд» разошелся миром с «Саутгемптоном» (1:1). С тем же результатом завершились матчи против «Суонси» и «Бристоль Сити».
В конце ноября команда одержала свою первую победу за месяц, обыграв на выезде «Сандерленд» со счетом 2:1.
«Престон»
Гости без побед уже четыре тура. В трех случаях они потерпели поражение. Также стоит отметить, что команда не забивает уже 3 поединка.
«Престон» крупно проиграл «Мидлсбро» (0:4). На своем поле клуб проиграл КПР 0:2. На выезде с «Норвичем» «горожане» сыграли нулевую ничью и набрали первое за 3 тура очко.
Последняя победа у команды была в середине октября. «Неуязвимые» со счетом 2:1 обыграли на выезде «Блэкберн».
В турнирной таблице «Престон» занимает 9-е место. У него 29 набранных баллов, 8 побед, 5 ничьих и 7 поражений.
Прогноз и ставка
Равные коэффициенты дают букмекеры на эту встречу. На «Хаддерсфилд» установлена котировка 2.70. За 2.60 можно взять ставку на победу «Престона».
В трех из четырех очных матчей фиксировалось как минимум 3 забитых гола. При этом букмекеры больше склоняются к тому, что игра будет малорезультативной.
В последних матчах обе команды были немногословны. Поставить на тотал меньше 2.5 можно за 1.64.
«Хаддерсфилд» трижды сыграл дома вничью. Ставка на Х принимается с котировкой 3.15.