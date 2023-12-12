«Хаддерсфилд» примет «Престон» в матче 21-го тура чемпионата Англии, который состоится 12 декабря в 22:45 по мск. «Хаддерсфилд» — «Престон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хаддерсфилд»

Клуб очень близко располагается к зоне вылета. Она всего в двух очках. Хозяева набрали 21 пункт и в последних поединках стабильно продолжают наполнять копилку.

«Терьеры» не проигрывают 4 тура подряд. Серия состоит из трех ничьих и одной победы. Перед матчем коллектив сыграл вничью два раза подряд.

«Хаддерсфилд» разошелся миром с «Саутгемптоном» (1:1). С тем же результатом завершились матчи против «Суонси» и «Бристоль Сити».

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В конце ноября команда одержала свою первую победу за месяц, обыграв на выезде «Сандерленд» со счетом 2:1.

«Престон»

Гости без побед уже четыре тура. В трех случаях они потерпели поражение. Также стоит отметить, что команда не забивает уже 3 поединка.

«Престон» крупно проиграл «Мидлсбро» (0:4). На своем поле клуб проиграл КПР 0:2. На выезде с «Норвичем» «горожане» сыграли нулевую ничью и набрали первое за 3 тура очко.

Последняя победа у команды была в середине октября. «Неуязвимые» со счетом 2:1 обыграли на выезде «Блэкберн».

В турнирной таблице «Престон» занимает 9-е место. У него 29 набранных баллов, 8 побед, 5 ничьих и 7 поражений.

Прогноз и ставка

Равные коэффициенты дают букмекеры на эту встречу. На «Хаддерсфилд» установлена котировка 2.70. За 2.60 можно взять ставку на победу «Престона».

В трех из четырех очных матчей фиксировалось как минимум 3 забитых гола. При этом букмекеры больше склоняются к тому, что игра будет малорезультативной.

В последних матчах обе команды были немногословны. Поставить на тотал меньше 2.5 можно за 1.64.

«Хаддерсфилд» трижды сыграл дома вничью. Ставка на Х принимается с котировкой 3.15.