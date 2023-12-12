ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»Возвращение «Энджбола». Сон и Ришарлисон растерзали истощенный «Ньюкасл» Фрагмент матча «Краснодар» — ЦСКА Неудачная игра Акинфеева позволила «Краснодару» уйти на перерыв в качестве лидера РПЛ Мохамед СалахДвести — не предел. Салах — лучший игрок в истории АПЛ?
  • 01:00
    • «Жирона» обыграла «Барселону» в гостях и вернула себе лидерство в Примере
  • 00:46
    • «Рома» с двумя удалениями сыграла с «Фиорентиной» вничью
  • 00:46
    • «Лорьян» уступил дома «Марселю» в результативном матче
  • 22:04
    • Кассьерра стал лучшим бомбардиром первой части сезона РПЛ 2023/2024
  • 21:43
    • «Краснодар» вырвал победу у ЦСКА и ушел на зимний перерыв лидером РПЛ
  • 21:26
    • «Тоттенхэм» разгромил «Ньюкасл», у Ришарлисона — дубль
  • 19:36
    • «Штутгарт» и «Байер» не выявили сильнейшего
    Все новости спорта

    «Аль-Иттихад» забьет и… пропустит?!

    «Аль-Иттихад» — «Окленд Сити». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Клубный чемпионат мира, 12 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Клубный чемпионат мира Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Иттихад» — «Окленд Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема
    «Аль-Иттихад» сыграет на своем поле с «Окленд Сити» в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 21:00 мск. «Аль-Иттихад» — «Окленд Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 14 Декабря 2023 года
    Аль-Иттихад
  • Джидда
    •  Аль-Иттихад 12:00 Аль-Наср Аль-Наср
  • Эр-Рияд
    •

    «Аль-Иттихад»

    Эта команда нынешний сезон проводит не столь продуктивно. «Аль-Иттихад» находится на 5 строчке турнирной таблицы в своем чемпионате.

    С реализацией у команды складывается неплохо, но без особого лоска. Забит 31 мяч в 16 матчах, из которых 9 в активе Карима Бензема.

    Свой предыдущий поединок команда провалила. «Аль-Иттихад» без Бензема по всем статьям уступил «Дамаку» (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    Да и вообще, без Бензема у команды дела в атаке обстоят неважно. Основная нагрузка теперь легла на Абдерразака Хамдаллу.

    И уж наверняка «Аль-Иттихад» будет максимально активен у ворот оппонента. Араивийцы не должны испытать трудностей.

    «Окленд Сити»

    Эта команда завершила сезон второй в чемпионате Новой Зеландии. «Окленд Сити» в финале плей-офф уступил «Веллингтон Олимпик» (0:2).

    Команда завершила сезон только две недели назад. Так что было время плодотворно подготовиться к матчам клубного Мундиаля.

  • Копа Америка 2024: Прощальная гастроль Аргентины, неопределенность Бразилии, шанс США
  • Изучаем результаты жеребьевки группового этапа Кубка Америки, который пройдет в США и Мексике
  • 08/12/2023

    • Вот только в последних матчах команда выглядела не лучшим образом. «Окленд Сити» проиграл в трех своих последних поединках.

    Впрочем, дать бой ивуарийцам команда способна. Как минимум, гости не собираются лишь отсиживаться в обороне.

    Наверняка «Окленд Сити» постарается сыграть на свежести. Да и вероятное отсутствие Бензема несколько снизит нагрузку на тылы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Иттихада» предлагают — 1.07.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Окленд Сити» дают — 29.00, ничья оценена — в 11.00.

    Гости наверняка найдут свой шанс у ворот «Аль-Иттихада», оборона которого не блещет надежностью.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 3.5 за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Анахайм — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Тигрес — Пумас-УНАМ
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Вегас — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Оболонь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Раднички — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Коньяспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Эмполи — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Кальяри — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аль-Иттихад» — «Окленд Сити»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Иттихад» забьет и… пропустит?!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры