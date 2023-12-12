«Аль-Иттихад»
Эта команда нынешний сезон проводит не столь продуктивно. «Аль-Иттихад» находится на 5 строчке турнирной таблицы в своем чемпионате.
С реализацией у команды складывается неплохо, но без особого лоска. Забит 31 мяч в 16 матчах, из которых 9 в активе Карима Бензема.
Свой предыдущий поединок команда провалила. «Аль-Иттихад» без Бензема по всем статьям уступил «Дамаку» (1:3).
Да и вообще, без Бензема у команды дела в атаке обстоят неважно. Основная нагрузка теперь легла на Абдерразака Хамдаллу.
И уж наверняка «Аль-Иттихад» будет максимально активен у ворот оппонента. Араивийцы не должны испытать трудностей.
«Окленд Сити»
Эта команда завершила сезон второй в чемпионате Новой Зеландии. «Окленд Сити» в финале плей-офф уступил «Веллингтон Олимпик» (0:2).
Команда завершила сезон только две недели назад. Так что было время плодотворно подготовиться к матчам клубного Мундиаля.
Вот только в последних матчах команда выглядела не лучшим образом. «Окленд Сити» проиграл в трех своих последних поединках.
Впрочем, дать бой ивуарийцам команда способна. Как минимум, гости не собираются лишь отсиживаться в обороне.
Наверняка «Окленд Сити» постарается сыграть на свежести. Да и вероятное отсутствие Бензема несколько снизит нагрузку на тылы.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Иттихада» предлагают — 1.07.
На викторию «Окленд Сити» дают — 29.00, ничья оценена — в 11.00.
Гости наверняка
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 3.5 за 2.02.