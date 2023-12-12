«Аль-Иттихад» сыграет на своем поле с «Окленд Сити» в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 21:00 мск. «Аль-Иттихад» — «Окленд Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Иттихад»

Эта команда нынешний сезон проводит не столь продуктивно. «Аль-Иттихад» находится на 5 строчке турнирной таблицы в своем чемпионате.

С реализацией у команды складывается неплохо, но без особого лоска. Забит 31 мяч в 16 матчах, из которых 9 в активе Карима Бензема.

Свой предыдущий поединок команда провалила. «Аль-Иттихад» без Бензема по всем статьям уступил «Дамаку» (1:3).

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Да и вообще, без Бензема у команды дела в атаке обстоят неважно. Основная нагрузка теперь легла на Абдерразака Хамдаллу.

И уж наверняка «Аль-Иттихад» будет максимально активен у ворот оппонента. Араивийцы не должны испытать трудностей.

«Окленд Сити»

Эта команда завершила сезон второй в чемпионате Новой Зеландии. «Окленд Сити» в финале плей-офф уступил «Веллингтон Олимпик» (0:2).

Команда завершила сезон только две недели назад. Так что было время плодотворно подготовиться к матчам клубного Мундиаля.

Вот только в последних матчах команда выглядела не лучшим образом. «Окленд Сити» проиграл в трех своих последних поединках.

Впрочем, дать бой ивуарийцам команда способна. Как минимум, гости не собираются лишь отсиживаться в обороне.

Наверняка «Окленд Сити» постарается сыграть на свежести. Да и вероятное отсутствие Бензема несколько снизит нагрузку на тылы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Иттихада» предлагают — 1.07.

На викторию «Окленд Сити» дают — 29.00, ничья оценена — в 11.00.

Гости наверняка найдут свой шанс у ворот «Аль-Иттихада» , оборона которого не блещет надежностью.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 3.5 за 2.02.