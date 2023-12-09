9 декабря в матче 16-го тура чемпионата Англии сыграют «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» находится во второй части таблицы АПЛ. Клуб располагается на 14-м месте. Набрано 16 очков в 15 встречах.

В последних четырех матчах «Кристал Пэлас» разочаровал своих фанатов. Не одержано ни одной победы, а три встречи закончились поражениями.

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До этого «Кристал Пэлас» уступил «Эвертону» (2:3), «Лутону» (1:2) и «Борнмуту» (0:2). Команда немало пропускает. Последний раз удавалось сохранить ворота в неприкосновенности 4 ноября в игре с «Бернли» (2:0).

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В нынешнем сезоне АПЛ «Кристал Пэлас» в гостях выступает лучше, чем на своем поле. Стоит отметить, что клуб проиграл три последних домашних матча.

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа набрала отличную форму. Сейчас красные находятся на втором месте в таблице, набрав 34 очка в 15 встречах.

С учетом всех турниров у «Ливерпуля» трехматчевая выигрышная серия. В декабре команда успела одержать две победы в АПЛ. Были обыграны «Фулхэм» (4:3) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«Ливерпуль» в каждом сезоне является одним из главных претендентов на золото. Этот год не исключение. Фанаты команды надеются, что игроки не растеряют форму и продолжат стабильно набирать очки.

Мерсисайдский клуб удачно играет на выезде. Последний раз «Ливерпуль» в АПЛ уступал в гостях еще 30 сентября. Тогда красные проиграли «Тоттенхэму» (1:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ливерпуля» можно поставить за 1.58. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 5.80. Ничья оценена — в 4.60.

Можно сделать ставку на победу «Ливерпуля» с форой (-1) с коэффициентом 1.92.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.75.