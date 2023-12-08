«Хоффенхайм»
В целом, команда в нынешнем сезоне смотрится весьма неплохо. Сейчас «Хоффенхайм» находится на шестой позиции в турнирной таблице, а это зона еврокубков.
В плане реализации у команды все складывается довольно позитивно. В 13 поединках игрокам «Хоффенхайма» удалось отличиться 25 результативными выстрелами.
Коэффициенты матча Хоффенхайм — Бохум
Свой последний поединок «Крестяне» провели неудачно. Зинсхаймцы на выезде потерпели поражение от «Боруссии» Менхенгладбах (1:2).
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при трех поражениях и двух ничьих, так что у хозяев откровенно плохая форма.
«Бохум»
Команда в нынешнем сезоне в основном разочаровывает. «Бохум» выиграл всего лишь два раза в чемпионате Германии.
Причем на данный момент команда пребывает на 12-м месте. Гандикап от зоны плей-офф за выживание составляет всего четыре очка, от зоны вылета — пять баллов.
В предыдущем туре чемпионата «Бохум» одержал свою вторую победу в Бундеслиге. На своем поле команда крупно обыграла соседа по таблице «Вольфсбург» (3:1).
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков при двух победах и трех ничьих, так что у гостей есть неплохой шанс увезти домой хотя бы один балл.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Хоффенхайм», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Бохума» оценивается в 4,90, ничья — в 4,30.
В пяти последних матчах хозяева не выиграли, тогда как гости — не проиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Бохум» не проиграет за 2,29.
Еще один вариант ставки — ничья за 4,30, ведь в трех из пяти последних матчей гостей была зафиксирована мировая.