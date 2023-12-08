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    «Хоффенхайм» — «Бохум». Ставка (к. 2.29) и прогноз на чемпионат Германии 8 декабря 2023 года

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    «Бохум» не проигрывает пять матчей кряду
    «Хоффенхайм» сыграет на своем поле против «Бохума» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 22:30 мск. «Хоффенхайм» — «Бохум»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Декабря 2023 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 22:30 Бохум Бохум
  • Бохум
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    «Хоффенхайм»

    В целом, команда в нынешнем сезоне смотрится весьма неплохо. Сейчас «Хоффенхайм» находится на шестой позиции в турнирной таблице, а это зона еврокубков.

    В плане реализации у команды все складывается довольно позитивно. В 13 поединках игрокам «Хоффенхайма» удалось отличиться 25 результативными выстрелами.

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Бохум

    1X2Новым игрокам
  • 1.654.304.90Бонус$9500
    •

    Свой последний поединок «Крестяне» провели неудачно. Зинсхаймцы на выезде потерпели поражение от «Боруссии» Менхенгладбах (1:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при трех поражениях и двух ничьих, так что у хозяев откровенно плохая форма.

    «Бохум»

    Команда в нынешнем сезоне в основном разочаровывает. «Бохум» выиграл всего лишь два раза в чемпионате Германии.

    Причем на данный момент команда пребывает на 12-м месте. Гандикап от зоны плей-офф за выживание составляет всего четыре очка, от зоны вылета — пять баллов.

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  • Вчера

    • В предыдущем туре чемпионата «Бохум» одержал свою вторую победу в Бундеслиге. На своем поле команда крупно обыграла соседа по таблице «Вольфсбург» (3:1).

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков при двух победах и трех ничьих, так что у гостей есть неплохой шанс увезти домой хотя бы один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Хоффенхайм», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Бохума» оценивается в 4,90, ничья — в 4,30.

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    В пяти последних матчах хозяева не выиграли, тогда как гости — не проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Бохум» не проиграет за 2,29.

    Еще один вариант ставки — ничья за 4,30, ведь в трех из пяти последних матчей гостей была зафиксирована мировая.

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    «Хоффенхайм» — «Бохум»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 08.12.2023. Прогнозы на футбол. Вспомнит ли «Хоффенхайм» об успехах?
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