«Хоффенхайм» сыграет на своем поле против «Бохума» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 22:30 мск. «Хоффенхайм» — «Бохум»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хоффенхайм»

В целом, команда в нынешнем сезоне смотрится весьма неплохо. Сейчас «Хоффенхайм» находится на шестой позиции в турнирной таблице, а это зона еврокубков.

В плане реализации у команды все складывается довольно позитивно. В 13 поединках игрокам «Хоффенхайма» удалось отличиться 25 результативными выстрелами.

Коэффициенты матча Хоффенхайм — Бохум 1X2Новым игрокам 1.654.304.90Бонус$9500

Свой последний поединок «Крестяне» провели неудачно. Зинсхаймцы на выезде потерпели поражение от «Боруссии» Менхенгладбах (1:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при трех поражениях и двух ничьих, так что у хозяев откровенно плохая форма.

«Бохум»

Команда в нынешнем сезоне в основном разочаровывает. «Бохум» выиграл всего лишь два раза в чемпионате Германии.

Причем на данный момент команда пребывает на 12-м месте. Гандикап от зоны плей-офф за выживание составляет всего четыре очка, от зоны вылета — пять баллов.

В предыдущем туре чемпионата «Бохум» одержал свою вторую победу в Бундеслиге. На своем поле команда крупно обыграла соседа по таблице «Вольфсбург» (3:1).

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков при двух победах и трех ничьих, так что у гостей есть неплохой шанс увезти домой хотя бы один балл.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Хоффенхайм», коэффициент на победу которого равен 1,65. Успех «Бохума» оценивается в 4,90, ничья — в 4,30.

В пяти последних матчах хозяева не выиграли, тогда как гости — не проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Бохум» не проиграет за 2,29.

Еще один вариант ставки — ничья за 4,30, ведь в трех из пяти последних матчей гостей была зафиксирована мировая.