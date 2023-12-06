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    «Манчестер Сити» не потеряет очки с «Астон Виллой»?

    «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, АПЛ, 6 декабря 2023 года

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    «Манчестер Сити»
    6 декабря в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» сыграет против «Манчестер Сити». Начало игры запланировано на 23:15 по мск. «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Декабря 2023 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 23:15 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Астон Вилла»

    Эта команда является одной из главных открытий в нынешнем сезоне АПЛ, занимая 4-е место в таблице с 29-ю очками в активе. «Астон Вилла» отстает от 1-й строчки лишь на 4 балла.

    Сложно представить, что «львы» действительно будут бороться за лидерские позиции по итогам сезона, но сейчас команда в полном порядке. «Астон Вилла» занимает 2-е место в лиге по результативности (33 гола за 14 встреч).

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Манчестер Сити

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    В последних 5-и матчах во всех турнирах «львы» выиграли 4 раза и однажды сыграли вничью. В последнем туре «Астон Вилла» сыграла вничью с «Борнмут» (2:2). В том матче «львы» спаслись от поражения, забив 2-й гол на 90-й минуте.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Астон Вилла» занимает 4-е место в лиге по результатам домашних встреч, выиграв все 6 матчей на своем поле. Интересно, что «львы» за этот период забили 23 гола и всего 5 раз пропустил.

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» занимают 3-е место в таблице АПЛ с 30-ю очками в активе. «Манчестер Сити» отстает от 1-й позиции на 3 балла. Пока команда буксует, но такое же мы наблюдали и в прошлом сезоне, «горожане» собрались ближе к концу чемпионата.

    В последних турах «Манчестер Сити» встречался с топ-командами, потеряв очки в каждом матче. «Горожане» трижды подряд сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (3:3), «Ливерпулем» (1:1) и «Челси» (4:4).

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    • У «Манчестер Сити» есть проблема, команда отдает свое преимущество в концовках встречи, а сейчас «горожане» встретятся с «Астон Виллой», которая играет очень мощно в последних матчах.

    Несмотря на это, «Манчестер Сити» занимает 2-е место в лиге по результатам выездных встреч, набрав 13 очков из 21-го возможного.

    У «горожан» есть всем известный лидер, который может быть определяющим фактором в предстоящем матче. Эрлинг Холанн возглавляет список лучших бомбардиров лиги, забив за 14 встреч 14 голов при 4-х ассистах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Манчестер Сити» коэффициент на победу которого равен 1.70. Успех «Астон Виллы» оценивается в 4.50, ничья — в 4.30.

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    Да, «Манчестер Сити» сейчас не в лучшей форме, но команда будет настроена на то, чтобы не отдать 3-ю позицию «Астон Вилле», а может быть даже и забраться повыше.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Сити» в 1-м тайме за 2.18.

    Еще один вариант ставки — Тотал 3 больше за 1.80.

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