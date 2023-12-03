«Марсель» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 22:45 мск. «Марсель» — «Ренн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Марсель»

«Марсель» находится на 12-й строчке Лиги 1, набрав в 12-ти матчах 14 очков. В последнем туре клуб сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1) на выезде.

На этой неделе провансальцы одержали домашнюю победу над «Аяксом» (4:3) в Лиге Европы, благодаря чему выиграли группу и уже давно вышли в плей-офф.

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Южане, которые на три очка опережают зону плей-офф за выживание, по-прежнему выглядят не очень убедительно, но все-таки заметно лучше, чем при Марселино, которого сменил Дженнаро Гаттузо.

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В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при одном поражении и двух ничьих, так что хозяевам будет непросто выиграть.

«Ренн»

Команда нынешний сезон проводит на низком для своих амбиций уровне. «Ренн» сейчас находится на 10-м месте турнирной таблицы, опережая соперника на один балл.

Главной ценностью клуба являются относительно надежные тылы. В 13 поединках чемпионата бретонцы пропустили в свои ворота 17 мячей.

В своем последнем поединке команда победила «Маккаби» Хайфа в Лиге Европы, где «Ренн» уже вышел в плей-офф и лидирует в группе с отрывом в три очка от «Вильярреала».

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы при одном поражении, поэтому у гостей куда лучшая форма, а значит и шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Марсель» коэффициент на победу которого равен 1,96. Успех «Ренна» оценивается в 3,81, ничья — в 3,75.

В трех из четырех последних матчей гости не проиграли, а даже победили.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Ренн» не проиграет за 1,89.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,93, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.