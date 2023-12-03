ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евро-2024 приближаетсяГалопом по Европам. Краткий гид по стадионам и городам Евро-2024 Антуан ГризманнРабота над ошибками. Как Гризманн стал лучшим игроком Ла Лиги в 32 года Рубен Бараха15 самых сложных клубов для управления в Football Manager 2024
    Все новости спорта

    Прекратится ли падение «Марселя»?

    «Марсель» — «Ренн». Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, Лига 1, 3 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Марсель Прогнозы на Ренн Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Ренн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Марсель» — фаворит матча
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 22:45 мск. «Марсель» — «Ренн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 03 Декабря 2023 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:45 Ренн Ренн
  • Ренн
    •

    «Марсель»

    «Марсель» находится на 12-й строчке Лиги 1, набрав в 12-ти матчах 14 очков. В последнем туре клуб сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1) на выезде.

    На этой неделе провансальцы одержали домашнюю победу над «Аяксом» (4:3) в Лиге Европы, благодаря чему выиграли группу и уже давно вышли в плей-офф.

    Коэффициенты матча Марсель — Ренн

    1X2Новым игрокам
  • 1.853.904.20Бонус$9500
    •

    Южане, которые на три очка опережают зону плей-офф за выживание, по-прежнему выглядят не очень убедительно, но все-таки заметно лучше, чем при Марселино, которого сменил Дженнаро Гаттузо.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при одном поражении и двух ничьих, так что хозяевам будет непросто выиграть.

    «Ренн»

    Команда нынешний сезон проводит на низком для своих амбиций уровне. «Ренн» сейчас находится на 10-м месте турнирной таблицы, опережая соперника на один балл.

    Главной ценностью клуба являются относительно надежные тылы. В 13 поединках чемпионата бретонцы пропустили в свои ворота 17 мячей.

  • Трансферный дайджест. 21 ноября — 27 ноября
  • Где окажется Кварацхелия, Варан уйдет из «Манчестер Юнайтед» и будущее Томаса Мюллера
  • 27/11/2023

    • В своем последнем поединке команда победила «Маккаби» Хайфа в Лиге Европы, где «Ренн» уже вышел в плей-офф и лидирует в группе с отрывом в три очка от «Вильярреала».

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы при одном поражении, поэтому у гостей куда лучшая форма, а значит и шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Марсель» коэффициент на победу которого равен 1,96. Успех «Ренна» оценивается в 3,81, ничья — в 3,75.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В трех из четырех последних матчей гости не проиграли, а даже победили.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Ренн» не проиграет за 1,89.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,93, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Факел — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дженоа — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бохум — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Боруссия М — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Брентфорд — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Марсель» — «Ренн»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. Прекратится ли падение «Марселя»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры