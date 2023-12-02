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    Смогут ли «Крылья» одолеть аутсайдера РПЛ?

    «Сочи» — «Крылья Советов». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 2 декабря 2023 года

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    «Крылья Советов»
    2 декабря в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» сыграет против «Крыльев Советов». Начало игры запланировано на 16:30 по мск. «Сочи» — «Крылья Советов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Сочи»

    Команда полностью проваливает нынешний сезон, являясь основным кандидатом на вылет в Первую лигу. «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. Команда отстает от стыковых матчей на 3 балла.

    Больше, чем «Сочи» в сезоне РПЛ 2023/2024 еще не пропускал никто. Команда вынимала мяч из своих ворот 28 раз за 16 встречи при 16-и забитых голов. В последних матчах южане также пропустили очень много.

    В последних 3-х турах РПЛ «Сочи» дважды проиграли и один раз сыграли вничью. За этот период команда пропустила 8 голов при 3-х забитых. В последнем туре «Сочи» крупно уступил «Зениту» (0:3), не имея даже шансов зацепиться за результат.

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    Интересный матч получился с «Динамо» (3:3), где южане вдруг проснулись и начали забивать голы. Еще в 1-м тайме «Сочи» вел со счетом 3:1, но во 2-м отрезке растерял свое преимущество.

    «Крылья Советов»

    Эту команду точно можно назвать одной из открытий нынешнего сезона. «Крылья» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе после 16-и туров. Самарцы отстают от 3-ки лидеров лишь на 2 балла.

    Нельзя не отметить, что «Крылья» — самая забивающая команда в РПЛ. За 16 матчей самарцы забили 34 гола при 24-х пропущенных. Для сравнения, у «Зенита» 33 забитых мяча.

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    • В последних 3-х турах «Крылья» по разу проиграли, выиграли и сыграли вничью. В 16-м туре команда устроила голевую перестрелку с «Локомотивом» (3:3). Самое интересное, что самарцы проигрывали 1:3 до 90+4-й минуты, но смогли героически сравнять счет, забив 2 гола на 90+4-й и 90+12-й минутах.

    В предстоящем матче «Крылья» встретятся с главным аутсайдером РПЛ «Сочи». Команды уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В том матче самарцы обыграли своего соперника со счетом 2:1, обеспечив себе комфортное преимущество уже в 1-м тайме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не выявили фаворита в этом матче. коэффициент на победу «Сочи» равен 2.70. Успех «Крыльев Советов» оценивается также в 2.70, ничья — в 3.40.

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    «Крылья Советов» выступают не так стабильно, как в начале сезона, но даже сейчас самарцы сильнее сочинцев.

    Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Крыльев Советов» за 2.70.

    Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.70.

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    «Сочи» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Крылья» одолеть аутсайдера РПЛ?
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