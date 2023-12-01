ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси ПромесКазус Промеса. Как преступный мир Амстердама наживается на футболистах Арман ЦарукянИнтригующий бой Дариуша с Царукяном, возвращение Фигередо. Анонс карда UFC Austin Эдди Нкетиа и Букайо Сака«Арсенал» — «Ланс» 6:0. Онлайн
  • 01:07
    • «Бенфика», выигрывая по ходу матча 3:0, упустила победу в матче с «Интером»
  • 01:00
    • Молодой аргентинец принес победу «Реалу» над «Наполи»
  • 00:58
    • «Бавария» и «Копенгаген» обошлись без забитых голов
  • 00:53
    • «Арсенал» разгромил «Ланс» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 01:09
    • «Мальорка» и «Кадис» не выявили победителя
  • 00:58
    • «Брага» вдесятером смогла отстоять ничью против «Униона»
    Все новости спорта

    Ставка на результативный матч в Гельзенкирхене

    «Шальке» — «Оснабрюк». Ставки (к. 1.70) и прогноз на Бундеслигу 2 1 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Шальке 04
    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Оснабрюк»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игровой мяч чемпионата Германии
    Мат 15-го тура Бундеслиги 2 между «Шальке» и «Оснабрюком» состоится 1 декабря в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арена». Начало в 20:30 по мск. «Шальке» — «Оснабрюк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 01 Декабря 2023 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 20:30 Оснабрюк Оснабрюк
  • Оснабрюк
    •

    «Шальке»

    В этом сезоне «Шальке» рискует вылететь в третий дивизион. «Кобальтовые» близки к зоне вылета, но запас в 5 очков дает возможность пока что быть над ней.

    Хозяева занимают 16-е место в зоне плей-офф на понижение. Клуб проиграл 9 матчей из 14 и в 4 случаях добыл победу.

    Коэффициенты матча Шальке 04 — Оснабрюк

    1X2Новым игрокам
  • 1.634.404.70Бонус$9500
    •

    В минувшем туре команда проиграла «Фортуне» Дюссельдорф в результативном поединке со счетом 3:5. Перед этим она дома уступила «Эльфсбергу» 1:2. Последний раз «Шальке» побеждал в начале ноября, когда обыграл «Нюрнберг» (2:1).

    В трех домашних поединках у «горняков» два поражения. Дома «Шальке» пропускает уже 5 игр подряд.

    «Оснабрюк»

    Ситуация у гостей не лучше. Они не могут выиграть уже 7-й тур подряд. Две последних встречи они проиграли. Команда уступила «Магдебургу» (0:2) и «Айнтрахту» из Браншвейга (2:3).

    В целом же «Оснабрюк» не смог набрать ни одного очка в 4 из 5 последних матчей турнира. Из 14 поединков чемпионата клуб проиграл 9.

  • Трансферный дайджест. 21 ноября — 27 ноября
  • Где окажется Кварацхелия, Варан уйдет из «Манчестер Юнайтед» и будущее Томаса Мюллера
  • 27/11/2023

    • В таблице «Оснабрюк» идет на последнем месте. В его активе всего 7 очков. За весь прошедший отрезок сезона команда одержала одну победу и 4 раза сыграла вничью.

    В гостях в этом сезоне у «лилово-белых» ни одной победы. Они проиграли два последних матча, пропустив при этом не менее трех мячей в каждом случае.

    Прогноз и ставка

    За 1.65 букмекеры дают победу «Шальке», с коэффициентом 4.60 можно поставить на победу «Оснабрюка».

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Обе команды проводят неудачную первую часть сезона. Почти в каждом матче «Шальке» и «Оснабрюк» пропускают, а общий тотал чаще всего составляет больше 2.5.

    Букмекер дает подходящий вариант «обе забьют + ТБ 2.5» с коэффициентом 1.70

    Для «Шальке» домашний матч имеет важное значение. Дома клуб набрал 9 очков из 13. С учетом того, что «Оснабрюк» проиграл 4 из 5 матчей турнира, есть смысл поставить на победу «Шальке». Стоит также добавить к этому тотал больше 2.5. П1 + ТБ 2.5 можно взять за 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Сакраменто — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Севастова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Астана — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аталанта — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч АЕК — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Лугано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Олимпия — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Штурм — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шальке» — «Оснабрюк»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на футбол. Ставка на результативный матч в Гельзенкирхене
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры