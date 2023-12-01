Мат 15-го тура Бундеслиги 2 между «Шальке» и «Оснабрюком» состоится 1 декабря в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арена». Начало в 20:30 по мск. «Шальке» — «Оснабрюк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шальке»

В этом сезоне «Шальке» рискует вылететь в третий дивизион. «Кобальтовые» близки к зоне вылета, но запас в 5 очков дает возможность пока что быть над ней.

Хозяева занимают 16-е место в зоне плей-офф на понижение. Клуб проиграл 9 матчей из 14 и в 4 случаях добыл победу.

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В минувшем туре команда проиграла «Фортуне» Дюссельдорф в результативном поединке со счетом 3:5. Перед этим она дома уступила «Эльфсбергу» 1:2. Последний раз «Шальке» побеждал в начале ноября, когда обыграл «Нюрнберг» (2:1).

В трех домашних поединках у «горняков» два поражения. Дома «Шальке» пропускает уже 5 игр подряд.

«Оснабрюк»

Ситуация у гостей не лучше. Они не могут выиграть уже 7-й тур подряд. Две последних встречи они проиграли. Команда уступила «Магдебургу» (0:2) и «Айнтрахту» из Браншвейга (2:3).

В целом же «Оснабрюк» не смог набрать ни одного очка в 4 из 5 последних матчей турнира. Из 14 поединков чемпионата клуб проиграл 9.

В таблице «Оснабрюк» идет на последнем месте. В его активе всего 7 очков. За весь прошедший отрезок сезона команда одержала одну победу и 4 раза сыграла вничью.

В гостях в этом сезоне у «лилово-белых» ни одной победы. Они проиграли два последних матча, пропустив при этом не менее трех мячей в каждом случае.

Прогноз и ставка

За 1.65 букмекеры дают победу «Шальке», с коэффициентом 4.60 можно поставить на победу «Оснабрюка».

Обе команды проводят неудачную первую часть сезона. Почти в каждом матче «Шальке» и «Оснабрюк» пропускают, а общий тотал чаще всего составляет больше 2.5.

Букмекер дает подходящий вариант «обе забьют + ТБ 2.5» с коэффициентом 1.70

Для «Шальке» домашний матч имеет важное значение. Дома клуб набрал 9 очков из 13. С учетом того, что «Оснабрюк» проиграл 4 из 5 матчей турнира, есть смысл поставить на победу «Шальке». Стоит также добавить к этому тотал больше 2.5. П1 + ТБ 2.5 можно взять за 2.01.