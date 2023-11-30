В четверг, 30 ноября турецкий «Бешикташ» на своём поле примет бельгийский «Будё-Глимт». Это будет матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете D. Встреча начнётся в 20:45 (мск). «Бешикташ» — «Брюгге»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бешикташ»

«Бешикташ» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги конференций. В активе турецкого клуба всего 1 набранный балл. От заветного второго места стамбульский коллектив отстает на 6 очков. «Бешикташ» только может догнать «Буде-Глимт», который занимает второе место.

Однако футболисты из Стамбула окажутся ниже, так как дважды проиграл норвежцам (1:2 — поражение дома и 1:3 — фиаско в гостях).

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За плечами «Бешикташа» также ничья с «Брюгге» (1:1) и фиаско в матче против «Лугано» (2:3).

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Турции «Бешикташ» провел матч 13-го тура и смог выиграть в гостях у «Самсунспора» (2:1).

В турнирной таблице клуб из Стамбула занимает 3 место, набрав 25 очков. От лидеров турецкой Суперлиги «Фенербахче» и «Галатасарая» отставание составляет 9 пунктов.

«Брюгге»

«Брюгге» обеспечил себе место в плей-офф Лиги конференций. Бельгийцы выйдут в 1/8 или 1/16 финала? Всё зависит от места, которое команда займет по итогам группового этапа.

За два тура до окончания «Брюгге» занимает первое место в группе D, набрав 10 очков в турнирной таблице. В этом розыгрыше Лиги конференций бельгийцы добились побед в матчах против «Лугано» (2:0 — победа дома и 3:1 — победа в гостях), был обыгран «Будё-Глимт» (1:0 — победа в гостях), была и ничья в игре с «Бешикташем» (1:1 — ничья дома).

В чемпионате Бельгии «Брюгге» занимает 7 место. После 15 сыгранных матчей коллектив набрал 23 очков.

В 15-м туре чемпионата своей страны «Брюгге» добился минимальной победы в матче против «Ауд-Хеверлее» (1:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Бешикташа» можно

поставить за 2.77, ничью оценивают в 3.60, а на победу «Брюгге» — в 2.38.

Прогноз: «Бешикташ» потерял мотивацию после того как лишился шансов на продолжение борьбы в Лиге конференций. «Брюгге» же продолжает претендовать на первое место в своем квартете. Ставим на победу бельгийцев.

Ставка: Победа «Брюгге» с коэффициентом 2.38.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.60.