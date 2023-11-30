«Бешикташ»
«Бешикташ» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги конференций. В активе турецкого клуба всего 1 набранный балл. От заветного второго места стамбульский коллектив отстает на 6 очков. «Бешикташ» только может догнать «Буде-Глимт», который занимает второе место.
Однако футболисты из Стамбула окажутся ниже, так как дважды проиграл норвежцам (1:2 — поражение дома и 1:3 — фиаско в гостях).
Коэффициенты матча Бешикташ — Брюгге
За плечами «Бешикташа» также ничья с «Брюгге» (1:1) и фиаско в матче против «Лугано» (2:3).
Все прогнозы на Лигу конференций
В чемпионате Турции «Бешикташ» провел матч 13-го тура и смог выиграть в гостях у «Самсунспора» (2:1).
В турнирной таблице клуб из Стамбула занимает 3 место, набрав 25 очков. От лидеров турецкой Суперлиги «Фенербахче» и «Галатасарая» отставание составляет 9 пунктов.
«Брюгге»
«Брюгге» обеспечил себе место в плей-офф Лиги конференций. Бельгийцы выйдут в 1/8 или 1/16 финала? Всё зависит от места, которое команда займет по итогам группового этапа.
За два тура до окончания «Брюгге» занимает первое место в группе D, набрав 10 очков в турнирной таблице. В этом розыгрыше Лиги конференций бельгийцы добились побед в матчах против «Лугано» (2:0 — победа дома и 3:1 — победа в гостях), был обыгран «Будё-Глимт» (1:0 — победа в гостях), была и ничья в игре с «Бешикташем» (1:1 — ничья дома).
В чемпионате Бельгии «Брюгге» занимает 7 место. После 15 сыгранных матчей коллектив набрал 23 очков.
В 15-м туре чемпионата своей страны «Брюгге» добился минимальной победы в матче против «Ауд-Хеверлее» (1:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Бешикташа» можно
поставить за 2.77, ничью оценивают в 3.60, а на победу «Брюгге» — в 2.38.
Прогноз: «Бешикташ» потерял мотивацию после того как лишился шансов на продолжение борьбы в Лиге конференций. «Брюгге» же продолжает претендовать на первое место в своем квартете. Ставим на победу бельгийцев.
Ставка: Победа «Брюгге» с коэффициентом 2.38.
Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.60.