«Ростов» на своем стадионе сыграет с московским ЦСКА в рамках Кубка России Путь РПЛ. Матч состоится 29 ноября, 18:15 (мск). «Ростов» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ростов»

Команда Валерия Карпина заняла второе место в группе В с 11 очками после «Локомотива», опередив «Урал» и казанский «Рубин».

В чемпионате России «Ростов» располагается лишь на 10-м месте с 20 очками. В последнее время игра команды стабилизировалось, к ней вернулся четкий рисунок, а тренерский штаб убрал проблемы, которые преследовали на старте сезона.

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Большим подспорьем для Карпина стало возвращение в строй после травмы капитана Максима Осипенко, придавшего надежности оборонительным редутам. Именно он принес победу южанам в игре против «Пари НН» (1:0), уверенно реализовав 11-метровый.

Для Осипенко этот гол стал уже шестым в сезоне, но большая часть из них с пенальти. Также стоит отметить «сухое» возвращение в основу в матче РПЛ вратаря Никиты Медведева после многолетнего простоя. Вероятно, он выйдет и против ЦСКА в Кубке России.

ЦСКА

Армейцы выиграли группу А с 11 очками, опередив «Оренбург», «Сочи» и «Воронеж». Владимир Федотов много экспериментировал в турнире и активно задействовал молодежь, которая его не подвела.

В чемпионате России команда уступила в очень ярком поединке в последнем туре «Динамо» со счетом 2:3. Причем, ЦСКА вел по ходу игры 2:1, но не удержал победу, когда «бело-голубые» резко активизировались.

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Снова за ЦСКА отличился узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев. Помимо гола он также сделал результативную передачу на Федора Чалова. Как видим, даже при хорошей игре проблемы команды никуда не делись.

В первую очередь, это очень короткая скамейка и запасных и большое количество травмированных. Из-за этого у ЦСКА практически нет возможности перевернуть игру заменами. Поэтому вряд ли против «Ростова» Федотов выставит оптимальный состав, основа итак изрядно «наелась».

Прогноз и ставка

В первом кубковом матче букмекеры на победу «Ростова» выставили коэффициент — 2,85. На ЦСКА — 2,43. Ничья — 3,80.

Игра ожидается очень непредсказуемой, многое будет зависеть от стартовых составов, но вряд ли в ней стоит ожидать много забитых голов.

ЦСКА провел очень эмоциональный матч против «Динамо», а через несколько дней собраться и выдать еще раз такой уровень игры будет сложно. Карпин же в своем «Ростове» наконец нашел необходимый баланс между обороной и нападением. По нашему мнению, стоит взять прогноз «тотал меньше 2,5» за 2,12.

В качестве более рисковой ставки можно попробовать «победу Ростова» за 2,85. На своем поле команда играет очень уверенно, а горячая поддержка трибун в этом матче обеспечена.