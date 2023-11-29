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    Тут не стоит ждать много забитых голов

    «Ростов» — ЦСКА. Ставка (к. 2.12) и прогноз на Кубок России 29 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — ЦСКА
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    Капитан «Ростова» Максим Осипенко
    «Ростов» на своем стадионе сыграет с московским ЦСКА в рамках Кубка России Путь РПЛ. Матч состоится 29 ноября, 18:15 (мск). «Ростов» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 29 Ноября 2023 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 18:15 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Ростов»

    Команда Валерия Карпина заняла второе место в группе В с 11 очками после «Локомотива», опередив «Урал» и казанский «Рубин».

    В чемпионате России «Ростов» располагается лишь на 10-м месте с 20 очками. В последнее время игра команды стабилизировалось, к ней вернулся четкий рисунок, а тренерский штаб убрал проблемы, которые преследовали на старте сезона.

    Коэффициенты матча Ростов — ЦСКА

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    Большим подспорьем для Карпина стало возвращение в строй после травмы капитана Максима Осипенко, придавшего надежности оборонительным редутам. Именно он принес победу южанам в игре против «Пари НН» (1:0), уверенно реализовав 11-метровый.

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    • Для Осипенко этот гол стал уже шестым в сезоне, но большая часть из них с пенальти. Также стоит отметить «сухое» возвращение в основу в матче РПЛ вратаря Никиты Медведева после многолетнего простоя. Вероятно, он выйдет и против ЦСКА в Кубке России.

    ЦСКА

    Армейцы выиграли группу А с 11 очками, опередив «Оренбург», «Сочи» и «Воронеж». Владимир Федотов много экспериментировал в турнире и активно задействовал молодежь, которая его не подвела.

    В чемпионате России команда уступила в очень ярком поединке в последнем туре «Динамо» со счетом 2:3. Причем, ЦСКА вел по ходу игры 2:1, но не удержал победу, когда «бело-голубые» резко активизировались.

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    Снова за ЦСКА отличился узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев. Помимо гола он также сделал результативную передачу на Федора Чалова. Как видим, даже при хорошей игре проблемы команды никуда не делись.

    В первую очередь, это очень короткая скамейка и запасных и большое количество травмированных. Из-за этого у ЦСКА практически нет возможности перевернуть игру заменами. Поэтому вряд ли против «Ростова» Федотов выставит оптимальный состав, основа итак изрядно «наелась».

    Прогноз и ставка

    В первом кубковом матче букмекеры на победу «Ростова» выставили коэффициент — 2,85. На ЦСКА — 2,43. Ничья — 3,80.

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    Игра ожидается очень непредсказуемой, многое будет зависеть от стартовых составов, но вряд ли в ней стоит ожидать много забитых голов.

    ЦСКА провел очень эмоциональный матч против «Динамо», а через несколько дней собраться и выдать еще раз такой уровень игры будет сложно. Карпин же в своем «Ростове» наконец нашел необходимый баланс между обороной и нападением. По нашему мнению, стоит взять прогноз «тотал меньше 2,5» за 2,12.

    В качестве более рисковой ставки можно попробовать «победу Ростова» за 2,85. На своем поле команда играет очень уверенно, а горячая поддержка трибун в этом матче обеспечена.

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    «Ростов» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на футбол. Тут не стоит ждать много забитых голов
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