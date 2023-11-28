«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «РБ Лейпцигом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы уже в плей-офф. Впрочем, англичане твердо намерены пройти групповой этап без потерь.

Атака во главе с Эрлингом Холанном наиграла на 12 мячей в 4 турах. Правда, сам норвежский бомбардир отличился всего 4 голами.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — РБ Лейпциг 1X2Новым игрокам 1.355.808.50Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «Манчестер Сити» не сумел победить. Ничья с «Ливерпулем» (1:1) явно не прибавила позитива.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В кадровом плане у каталонцев не все благополучно. В лазарете до сих пор пребывает Кевин Де Брюйне.

Несомненно, англичане постараются как можно скорее обеспечить себе итоговое 1 место в группе. Да и не побеждает команда уже два матча кряду.

«РБ Лейпциг»

«Быки» также уже квалифицировались в плей-офф. В 4 матчах группового этапа команда набрала 9 очков.

С атакой у команды относительный порядок. В четырех матчах Лиги чемпионов забито 9 мячей. А вот пропустили «быки» уже 6 раз.

В своем последнем поединке «РБ Лейпциг» потерпел обидное поражение. Команда уступила «Вольфсбургу» (1:2).

А вот до того «быки» уверенно переиграли неуступчивый «Фрайбург» (3:1). Да и по составу команда выглядит симпатично.

Гости в этой встрече явно постараются найти свои шансы в контригре. «Быки» способны удивить, да и соперник небезгрешен в обороне.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.36.

На викторию «РБ Лейпцига» дают — 9.10, ничья оценена — в 5.81.

Немцы способны удивить , и наверняка постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.81. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 6.30.

Для остальных — более умеренный прогноз.