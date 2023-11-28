«Манчестер Сити»
Команда Хосепа Гвардиолы уже в плей-офф. Впрочем, англичане твердо намерены пройти групповой этап без потерь.
Атака во главе с Эрлингом Холанном наиграла на 12 мячей в 4 турах. Правда, сам норвежский бомбардир отличился всего 4 голами.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — РБ Лейпциг
В своем предыдущем поединке «Манчестер Сити» не сумел победить. Ничья с «Ливерпулем» (1:1) явно не прибавила позитива.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В кадровом плане у каталонцев не все благополучно. В лазарете до сих пор пребывает Кевин Де Брюйне.
Несомненно, англичане постараются как можно скорее обеспечить себе итоговое 1 место в группе. Да и не побеждает команда уже два матча кряду.
«РБ Лейпциг»
«Быки» также уже квалифицировались в плей-офф. В 4 матчах группового этапа команда набрала 9 очков.
С атакой у команды относительный порядок. В четырех матчах Лиги чемпионов забито 9 мячей. А вот пропустили «быки» уже 6 раз.
В своем последнем поединке «РБ Лейпциг» потерпел обидное поражение. Команда уступила «Вольфсбургу» (1:2).
А вот до того «быки» уверенно переиграли неуступчивый «Фрайбург» (3:1). Да и по составу команда выглядит симпатично.
Гости в этой встрече явно постараются найти свои шансы в контригре. «Быки» способны удивить, да и соперник небезгрешен в обороне.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.36.
На викторию «РБ Лейпцига» дают — 9.10, ничья оценена — в 5.81.
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.81. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 6.30.
Для остальных — более умеренный прогноз.