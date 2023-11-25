Саратовский «Сокол» на своем поле примет краснодарскую «Кубань» в рамках 20-го тура Первой лиги. Игра состоится 25 ноября, 14:00 (мск). «Сокол» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сокол»

Команда Дениса Бояринцева продолжает падение в турнирной таблице Первой лиги. Сейчас она уже опустилась в зону вылета, имея всего 20 очков, хотя еще несколько туров назад была в середине.

Безвыигрышная серия «Сокола» достигла уже 11 матчей, за это время команда всего четыре раза сыграла вничью. Последняя победа датирована восьмым туром, тогда был обыгран «Волгарь» (2:1).

В 19-м туре «Сокол» сыграл на выезде вничью с «Нефтехимиком» (0:0). Игра получилась очень унылой, а к победе гораздо был ближе соперник. Проблемы с каждым туром у Дениса Бояринцева нарастают, сказывается очень короткая скамейка и слабый состав.

Прогнозы на ФНЛ

Если в начале сезона команда действовала на кураже и преподнесла немало сенсаций, то когда все устаканилось, а соперники набрали оптимальную форму, стало ясно, кто есть кто. В последних четырех турах «Сокол» не забивал. Поразить ворота «Кубани» тоже будет непросто.

«Кубань»

Дружина Вадима Евсеева медленно, но верно приближается к спасительному 14-му месту. Сейчас она находится хоть и на последней строчке с 17 очками, но расстояние от конкурентов уже сократилось до трех.

В последней игре «Кубань» упустила победу в матче со «СКА-Хабаровск» на последней минуте. Южане с середины второго тайма играли в меньшинстве после спорного удаления вратаря Дмитрия Терновского, но чуть-чуть не смогли дотерпеть.

Единственный гол за «Кубань» на четвертой минуте забил центральный защитник Азат Байрыев, набравший оптимальные кондиции и вернувшийся в стартовый состав. Вообще, Вадим Евсеев по традиции наводит дисциплину в команде жесткой рукой.

У него нет авторитетов, многие статусные игроки остаются в запасе, когда того требует ситуация, а выходят на поле те, которые показывают высокую самоотдачу и полностью выполняют тренерские задачи на поле. Например, Иван Темников, который немало поиграл в РПЛ, постоянно теперь сидит на лавке запасных.

Ставки и прогнозы

Перед матчем букмекеры ведут команды почти по равной. На победу «Сокола» — 2,55. На «Кубань» — 2,75. Ничья оценивается в 3,40.

В настоящий момент «Кубань» выглядит гораздо более организованной командой, у нее сильнее состав, есть немало ярких футболистов. «Сокол» же наоборот собран из игроков, которые ранее выступали во Второй лиге или не подошли клубам Первой лиги.

По нашему мнению, отличным вариантом для ставки станет «победа Кубани с форой 0» за 2,0. Гости будут играть в этой встрече прагматично, искать свои шансы в атаке, и в итоге добиться своего.

Также можно рискнуть и взять прогноз «на чистую победу Кубани» за 2,75. Команда Вадима Евсеева может легко взять три очка в Саратове и покинуть последнее место в таблице.