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    «Визела» — «Эштрела». Ставки (к. 1.81) и прогноз на Кубок Португалии 24 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Визела» — «Эштрела»
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    Антониу Фелипе
    «Визела» примет «Эштрелу» в матче 1/16 финала Кубка Португалии, который состоится 24 ноября и начнется в 22:30 мск. «Визела» — «Эштрела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Визела»

    Скромный луб чемпионата Португалии, который пробился в 1/16 финала после победы над еще более скромным «Атлетику». Все решилось благодаря одному забитому мячу.

    В целом результаты команды не можно назвать выдающимися. Они скорее нестабильные, однако сейчас клуб выступает вполне неплохо.

    В ноября «Визела» смогла обыграть клуб «Каса Пиа» (1:0) и набрать очко в ничейном матче с «Фамаликаном» (0:0).

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    Единственной неудачей за последние 5 матчей является поражение от «Порту» со счетом 0:2.

    «Эштрела»

    В этот раунд клуб попал через победу над команду «Вила Миа». Победу гостям принес один единственный точный удар.

    Это была вторая победа команды подряд, после чего она одолела «Фамаликан» 1:0 в чемпионате Португалии и продлила серию до трех результатов.

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    • После этого момента начались проблемы. В большей мере они связаны с календарем, так как дальше пошли «Спортинг» и «Морейренси», идущий на 5-м месте.

    Лиссабонцам «Эштрела» проиграла со счетом 2:3. В матче с «Морейренси» все решил один мяч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что «Визела» фаворит в борьбе за выход в 1/8 финала. На это дают 1.52. На победу команды в основное время котировка составляет 2.07.

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    Коэффициенты на эти же исходы только у гостей составляют 2.48 и 3.85 соответственно.

    «Эштрела» побеждала на протяжении трех матчей подряд до встречи с двумя командами из топ-5. К тому же у нее 5 голов за 5 последних игр, тогда как у хозяев всего 2. Реализация может сыграть большую роль. Ставка на то, что «Эштрела» не проиграет в основное время за 1.81.

    В последних поединках у соперников практически не было разменов. Поэтому имеет смысл ставка на отрицательный исход «обе забьют» за 1.85.

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    «Визела» — «Эштрела»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на футбол. Реализация будет иметь решающее значение
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