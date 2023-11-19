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    «Нефтехимик» — «Сокол». Ставка (к. 2.00) и прогноз на Первую лигу, 19 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Сокол»
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    Константин Базелюк
    Нижнекамский «Нефтехимик» у себя дома примет саратовский «Сокол» в матче 19-го тура Первой лиги. Он пройдет 19 ноября, 16:00. «Нефтехимик» — «Сокол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Ноября 2023 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:00 Сокол Сокол
  • Саратов
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    «Нефтехимик»

    Нижнекамский клуб в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. После 18 матчей у него лишь 13-е место и всего два очка до зоны вылета. Впрочем, ситуация в таблице очень плотная и все может измениться за оставшиеся туры.

    В предыдущей игре команда Кирилла Новикова выглядела не лучшим образом и сыграла вничью с «Торпедо» (0:0), почти ничего не создав в атаке. Хотя состав у нее сейчас почти оптимальный, выздоровел даже Константин Базелюк.

    Тем не менее, «Нефтехимик» достаточно организованная команда со своим почерком, только очень неровно играет. Это связано с тем, что в составе много молодежи, которую Новиков выводит на новый уровень, и она затем пополняет более статусные клубы.

    Прогнозы на ФНЛ

    Главная проблема — забивной форвард. Базелюк очень сильно сдал в нынешнем сезоне, Артем Котик и Матвей Першин молоды и нестабильны, они пока не готовы быть примами в атаке. Но даже такие входные условия не должны помешать взять три очка в предстоящей игре.

    «Сокол»

    Команда Дениса Бояринцева очень мощно стартовала в сезоне, долго шла в группе лидеров, но затем постепенно скатилась и сейчас уже на 14-й позиции. От зоны вылета отрыв всего одно очко.

    По-другому и не могло быть, так как «Сокол» обладает маленьким бюджетом и довольно слабым составом. Все комплектование было из свободных агентов, не подошедших более сильным клубам.

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    • В последнем туре «Сокол» абсолютно беспомощно уступил на своем поле тульскому «Арсеналу» со счетом 0:3. Уже в дебюте команда пропустила два гола, и результат был фактически сделан. Всего же безвыигрышная серия саратовцев составляет уже 10 матчей.

    Денис Бояринцев возглавил команду летом, сразу после того как она вышла из Второй лиги, отлично проявил себя в первых турах, но последовал спал, под ним зашатался стул. Но руководство вовремя заявило, что главный тренер пока остается, как минимум до зимнего перерыва.

    Прогноз и ставка

    Фаворитом встречи букмекеры считают хозяев. На победу «Нефтехимика» дают — 2,20. На «Сокол» — 4,0. Ничья — 3,40.

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    Команда Кирилла Новикова гораздо более организована, сильнее по составу, ей лишь не хватает конкретики в завершении атак. В остальном она соответствует лучшим клубам Первой лиги.

    «Сокол» играет очень разбалансированно, у него постоянно провалы сзади, а все очки набирал на старте за счет азарта многочисленных молодых футболистов. Но потом соперники набрали форму и все устаканилось. Отличным вариантом для ставки, на наш взгляд, станет «победа Нефтехимика» за 2,20.

    Более рисковые могут попробовать взять прогноз, что «Сокол не забьет» за 2,60. У «Нефтехимика» довольно крепкая оборона и сильный вратарь, которую не смогли вскрыть более сильные коллективы.

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    «Нефтехимик» — «Сокол»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на футбол. Неудачная серия гостей продолжится
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