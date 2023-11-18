ЮАР сыграет на своем поле с Бенином в рамках 1-го тура первого этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 18 ноября, начало — в 16:00 мск. ЮАР — Бенин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЮАР

Эта команда угодила в весьма непростую группу. Одно только нигерийцы чего стоят, да и остальным палец в рот не клади!

Сборная ЮАР имеет явные сложности с реализацией. В пяти последних матчах команда забила всего 3 мяча.

Свой последний поединок команда провела довольно продуктивно. ЮАР в контрольном матче не дала себя обыграть ивуарийцам (1:1).

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Со сборной Бенина команда пересекалась лишь однажды. Причем ЮАР переиграла оппонента уверенно (2:0).

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. ЮАР явно начнет поединок с острых выпадов к воротам соперника.

Бенин

Эта команда не хватает с неба звезд. Довольно скромный состав, плюс нестабильность результатов явно не запишешь в актив.

Сборная Бенина не выигрывала в своих последних 4 поединках. Последняя виктория случилась еще в матче с Руандой (3:0).

Последний свой поединок команда провела явно ниже ожидаемого. Бенин уступил Мадагаскару со счетом 1:2.

Плюс ко всему, оборона команды не выдерживает никакой критики. В четырех своих последних матчах бенинцы неизменно пропускали.

Гости явно попытаются дать бой одному из фаворитов группы. Вот только решить свои проблемы Бенин пока не может.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЮАР предлагают — 1.67.

На викторию Бенина дают — 5.65, ничья оценена — в 3.55.

Южноафриканцы по подбору игроков выглядят куда ярче соперника, и явно начнут встречу активно .

Наш прогноз — Победа ЮАР в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.33.