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    ЮАР начнет без увертюр

    ЮАР — Бенин. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 18 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную ЮАР
    Прогноз и ставки на ЮАР — Бенин
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    Стефан Сессеньон
    ЮАР сыграет на своем поле с Бенином в рамках 1-го тура первого этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 18 ноября, начало — в 16:00 мск. ЮАР — Бенин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЮАР

    Эта команда угодила в весьма непростую группу. Одно только нигерийцы чего стоят, да и остальным палец в рот не клади!

    Сборная ЮАР имеет явные сложности с реализацией. В пяти последних матчах команда забила всего 3 мяча.

    Свой последний поединок команда провела довольно продуктивно. ЮАР в контрольном матче не дала себя обыграть ивуарийцам (1:1).

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    Со сборной Бенина команда пересекалась лишь однажды. Причем ЮАР переиграла оппонента уверенно (2:0).

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. ЮАР явно начнет поединок с острых выпадов к воротам соперника.

    Бенин

    Эта команда не хватает с неба звезд. Довольно скромный состав, плюс нестабильность результатов явно не запишешь в актив.

    Сборная Бенина не выигрывала в своих последних 4 поединках. Последняя виктория случилась еще в матче с Руандой (3:0).

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    • Последний свой поединок команда провела явно ниже ожидаемого. Бенин уступил Мадагаскару со счетом 1:2.

    Плюс ко всему, оборона команды не выдерживает никакой критики. В четырех своих последних матчах бенинцы неизменно пропускали.

    Гости явно попытаются дать бой одному из фаворитов группы. Вот только решить свои проблемы Бенин пока не может.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЮАР предлагают — 1.67.

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    На викторию Бенина дают — 5.65, ничья оценена — в 3.55.

    Южноафриканцы по подбору игроков выглядят куда ярче соперника, и явно начнут встречу активно.

    Наш прогноз — Победа ЮАР в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.33.

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    ЮАР — Бенин: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на футбол. ЮАР начнет без увертюр
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