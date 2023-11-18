ЮАР
Эта команда угодила в весьма непростую группу. Одно только нигерийцы чего стоят, да и остальным палец в рот не клади!
Сборная ЮАР имеет явные сложности с реализацией. В пяти последних матчах команда забила всего 3 мяча.
Свой последний поединок команда провела довольно продуктивно. ЮАР в контрольном матче не дала себя обыграть ивуарийцам (1:1).
Со сборной Бенина команда пересекалась лишь однажды. Причем ЮАР переиграла оппонента уверенно (2:0).
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. ЮАР явно начнет поединок с острых выпадов к воротам соперника.
Бенин
Эта команда не хватает с неба звезд. Довольно скромный состав, плюс нестабильность результатов явно не запишешь в актив.
Сборная Бенина не выигрывала в своих последних 4 поединках. Последняя виктория случилась еще в матче с Руандой (3:0).
Последний свой поединок команда провела явно ниже ожидаемого. Бенин уступил Мадагаскару со счетом 1:2.
Плюс ко всему, оборона команды не выдерживает никакой критики. В четырех своих последних матчах бенинцы неизменно пропускали.
Гости явно попытаются дать бой одному из фаворитов группы. Вот только решить свои проблемы Бенин пока не может.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЮАР предлагают — 1.67.
На викторию Бенина дают — 5.65, ничья оценена — в 3.55.
Южноафриканцы по подбору игроков выглядят куда ярче соперника, и
Наш прогноз — Победа ЮАР в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.33.