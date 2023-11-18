«Акрон» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 ноября, начало — в 15:00 мск. «Акрон» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

Эта команда наконец-то полноценно сражается за повышение в классе. На данный момент тольяттинцы находятся на 2 месте.

Команда Евгения Калешина неплохо выглядит в плане реализации. Тольяттинцы забили 26 мячей в 18 матчах.

Коэффициенты матча Акрон — Волгарь 1X2Новым игрокам 1.404.209.00Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела относительно продуктивно. «Акрон» на выезде расписал мировую с «Химками» (2:2).

Прогнозы на ФНЛ

Интересно, что всего две недели назад тольяттинцы уступили «Волгарю» в Кубке России (0:1). Так что жажда реванша явно подогреет мотивацию хозяев.

И уж точно хозяева будут максимально активны в атаке. Обыгрывать одного из аутсайдеров «Акрон» просто обязан.

«Волгарь»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Астраханцы с 15 очками замыкают турнирную таблицу первой лиги.

Правда, осенний отрезок команде дается довольно неплохо. «Волгарь» вполне способен выбраться из опасной зоны.

Свой последний поединок астраханцы откровенно провалили. Дома команда уступила конкуренту в борьбе за выживание «Ленинградцу» (1:2).

А вот с тольяттинцами «Волгарь» играет традиционно удачно. Из пяти последних матчей выиграно три при двух коллизиях.

Наверняка «Волгарь» постарается улучшить свое турнирное положение. Гости твердо намерены разжиться хотя бы баллом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 1.48.

На викторию «Волгаря» дают — 7.24, ничья оценена — в 4.10.

Обе команды сейчас пребывают в неплохих кондициях, так что наверняка будут активны в атаке .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.12.