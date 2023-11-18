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    Голевого обмена не избежать

    «Акрон» — «Волгарь». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Первая лига, 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Волгарь»
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    Евгений Калешин
    «Акрон» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 ноября, начало — в 15:00 мск. «Акрон» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 18 Ноября 2023 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 15:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
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    «Акрон»

    Эта команда наконец-то полноценно сражается за повышение в классе. На данный момент тольяттинцы находятся на 2 месте.

    Команда Евгения Калешина неплохо выглядит в плане реализации. Тольяттинцы забили 26 мячей в 18 матчах.

    Коэффициенты матча Акрон — Волгарь

    1X2Новым игрокам
  • 1.404.209.00Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела относительно продуктивно. «Акрон» на выезде расписал мировую с «Химками» (2:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Интересно, что всего две недели назад тольяттинцы уступили «Волгарю» в Кубке России (0:1). Так что жажда реванша явно подогреет мотивацию хозяев.

    И уж точно хозяева будут максимально активны в атаке. Обыгрывать одного из аутсайдеров «Акрон» просто обязан.

    «Волгарь»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Астраханцы с 15 очками замыкают турнирную таблицу первой лиги.

    Правда, осенний отрезок команде дается довольно неплохо. «Волгарь» вполне способен выбраться из опасной зоны.

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    • Свой последний поединок астраханцы откровенно провалили. Дома команда уступила конкуренту в борьбе за выживание «Ленинградцу» (1:2).

    А вот с тольяттинцами «Волгарь» играет традиционно удачно. Из пяти последних матчей выиграно три при двух коллизиях.

    Наверняка «Волгарь» постарается улучшить свое турнирное положение. Гости твердо намерены разжиться хотя бы баллом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 1.48.

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    На викторию «Волгаря» дают — 7.24, ничья оценена — в 4.10.

    Обе команды сейчас пребывают в неплохих кондициях, так что наверняка будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.12.

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    «Акрон» — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на футбол. Голевого обмена не избежать
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