«Акрон»
Эта команда наконец-то полноценно сражается за повышение в классе. На данный момент тольяттинцы находятся на 2 месте.
Команда Евгения Калешина неплохо выглядит в плане реализации. Тольяттинцы забили 26 мячей в 18 матчах.
Коэффициенты матча Акрон — Волгарь
Свой предыдущий поединок команда провела относительно продуктивно. «Акрон» на выезде расписал мировую с «Химками» (2:2).
Интересно, что всего две недели назад тольяттинцы уступили «Волгарю» в Кубке России (0:1). Так что жажда реванша явно подогреет мотивацию хозяев.
И уж точно хозяева будут максимально активны в атаке. Обыгрывать одного из аутсайдеров «Акрон» просто обязан.
«Волгарь»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. Астраханцы с 15 очками замыкают турнирную таблицу первой лиги.
Правда, осенний отрезок команде дается довольно неплохо. «Волгарь» вполне способен выбраться из опасной зоны.
Свой последний поединок астраханцы откровенно провалили. Дома команда уступила конкуренту в борьбе за выживание «Ленинградцу» (1:2).
А вот с тольяттинцами «Волгарь» играет традиционно удачно. Из пяти последних матчей выиграно три при двух коллизиях.
Наверняка «Волгарь» постарается улучшить свое турнирное положение. Гости твердо намерены разжиться хотя бы баллом.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 1.48.
На викторию «Волгаря» дают — 7.24, ничья оценена — в 4.10.
Обе команды сейчас пребывают в неплохих кондициях, так что
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.12.