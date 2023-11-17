Румыния U21
Несмотря на неудачный старт «цыплята» не растерялись и быстро исправили ситуацию, набрав 6 очков в двух матчах, в которых это можно и нужно было сделать.
Румыны не смогли справиться с Албанией в 1-м туре и проиграли 2:3. Развитие событий носило драматический характер, так как молодежка «трехцетных» выигрывала 2:0, но по итогу не удержала нужный ей счет.
Коэффициенты матча Румыния U21 — Албания U21
После этого сборная Румынии навела порядок в обороне и провела два сухих поединка. Она переиграла Армению с результатом 2:0 и минимально выиграла у Финляндии (1:0).
Набрав 6 очков, хозяева приблизились к Швейцарии на расстояние в один пункт и теперь их шансы на попадание в зону плей-офф стали значительно выше.
Албания U21
Албанцы, как и армяне, провели уже 4 матча и смогли извлечь из этого пользу. Они набрали 9 очков благодаря трем победам и теперь возглавляют таблицу.
Таким образом, Албания является единоличным лидером. При этом, как для лидера, у нее довольно большое количество пропущенных голов.
Поединки с ее участием, как правило, проходят результативно. Самым голевым оказался матч с Финляндией, но там Албания проиграла 1:4, что стало большой неожиданностью, учитывая текущую форму финнов.
Это было после победы над Румынией и Арменией (2:1). В минувшем туре «горные орлы» обыграли черногорцев со счетом 2:0.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что в этот раз победы стоит ждать от хозяев. На них котировка составляет 1.62. За 4.50 можно поставить на победу Албании. Не менее высоким коэффициентом оценивается ничья — 3.90.
Прошлый матч команды провели результативно, устроив голевую перестрелку и забив 5 мячей на двоих. Стоит ли ждать такого же исхода? Вполне.
Румыны хоть и не пропускали в двух последних играх, но албанцы забили 2 гола в 3 их 4 встреч турнира. Без голов в обе стороны не обойдется. Прогнозируем результативный матч с тотал больше 2.5 и одновременный размен.