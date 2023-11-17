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    Румыния U21 — Албания — U21. Ставки (к. 1.89) и прогноз на квалификацию Евро U21 17 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Румыния U21 — Албания — U21
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    Костин Амзар
    В Бухаресте состоится встреча сборных Румынии и Албании U21 в рамках отборочного цикла Евро-2025. Игра запланирована на 17 ноября. Начало в 21:30 мск. Румыния U21 — Албания — U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа E 17 Ноября 2023 года
    Румыния U21
  • Бухарест
    •  Румыния U21 21:30 Албания U21 Албания U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа E
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    Румыния U21

    Несмотря на неудачный старт «цыплята» не растерялись и быстро исправили ситуацию, набрав 6 очков в двух матчах, в которых это можно и нужно было сделать.

    Румыны не смогли справиться с Албанией в 1-м туре и проиграли 2:3. Развитие событий носило драматический характер, так как молодежка «трехцетных» выигрывала 2:0, но по итогу не удержала нужный ей счет.

    Коэффициенты матча Румыния U21 — Албания U21

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  • 1.604.054.60Бонус$9500
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    После этого сборная Румынии навела порядок в обороне и провела два сухих поединка. Она переиграла Армению с результатом 2:0 и минимально выиграла у Финляндии (1:0).

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    Набрав 6 очков, хозяева приблизились к Швейцарии на расстояние в один пункт и теперь их шансы на попадание в зону плей-офф стали значительно выше.

    Албания U21

    Албанцы, как и армяне, провели уже 4 матча и смогли извлечь из этого пользу. Они набрали 9 очков благодаря трем победам и теперь возглавляют таблицу.

    Таким образом, Албания является единоличным лидером. При этом, как для лидера, у нее довольно большое количество пропущенных голов.

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    • Поединки с ее участием, как правило, проходят результативно. Самым голевым оказался матч с Финляндией, но там Албания проиграла 1:4, что стало большой неожиданностью, учитывая текущую форму финнов.

    Это было после победы над Румынией и Арменией (2:1). В минувшем туре «горные орлы» обыграли черногорцев со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что в этот раз победы стоит ждать от хозяев. На них котировка составляет 1.62. За 4.50 можно поставить на победу Албании. Не менее высоким коэффициентом оценивается ничья — 3.90.

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    Прошлый матч команды провели результативно, устроив голевую перестрелку и забив 5 мячей на двоих. Стоит ли ждать такого же исхода? Вполне.

    Румыны хоть и не пропускали в двух последних играх, но албанцы забили 2 гола в 3 их 4 встреч турнира. Без голов в обе стороны не обойдется. Прогнозируем результативный матч с тотал больше 2.5 и одновременный размен. Ставка — обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.89.

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    Румыния U21 — Албания — U21: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на футбол. Голевая история повторится снова
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