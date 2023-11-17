В Бухаресте состоится встреча сборных Румынии и Албании U21 в рамках отборочного цикла Евро-2025. Игра запланирована на 17 ноября. Начало в 21:30 мск. Румыния U21 — Албания — U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Румыния U21

Несмотря на неудачный старт «цыплята» не растерялись и быстро исправили ситуацию, набрав 6 очков в двух матчах, в которых это можно и нужно было сделать.

Румыны не смогли справиться с Албанией в 1-м туре и проиграли 2:3. Развитие событий носило драматический характер, так как молодежка «трехцетных» выигрывала 2:0, но по итогу не удержала нужный ей счет.

Коэффициенты матча Румыния U21 — Албания U21 1X2Новым игрокам 1.604.054.60Бонус$9500

После этого сборная Румынии навела порядок в обороне и провела два сухих поединка. Она переиграла Армению с результатом 2:0 и минимально выиграла у Финляндии (1:0).

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Набрав 6 очков, хозяева приблизились к Швейцарии на расстояние в один пункт и теперь их шансы на попадание в зону плей-офф стали значительно выше.

Албания U21

Албанцы, как и армяне, провели уже 4 матча и смогли извлечь из этого пользу. Они набрали 9 очков благодаря трем победам и теперь возглавляют таблицу.

Таким образом, Албания является единоличным лидером. При этом, как для лидера, у нее довольно большое количество пропущенных голов.

Поединки с ее участием, как правило, проходят результативно. Самым голевым оказался матч с Финляндией, но там Албания проиграла 1:4, что стало большой неожиданностью, учитывая текущую форму финнов.

Это было после победы над Румынией и Арменией (2:1). В минувшем туре «горные орлы» обыграли черногорцев со счетом 2:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что в этот раз победы стоит ждать от хозяев. На них котировка составляет 1.62. За 4.50 можно поставить на победу Албании. Не менее высоким коэффициентом оценивается ничья — 3.90.

Прошлый матч команды провели результативно, устроив голевую перестрелку и забив 5 мячей на двоих. Стоит ли ждать такого же исхода? Вполне.