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    Коста-Рика наконец-то одолеет панамцев

    Коста-Рика — Панама. Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, Лига наций, 17 ноября 2023 года

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    Жоэль Кэмпбелл
    Коста-Рика сыграет на своем поле с Панамой в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 06:00 мск. Коста-Рика — Панама: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Коста-Рика

    Костариканцы традиционно крепки, но стабильности нет. Летом команда дошла до четвертьфинала Золотого Кубка, где уступила Мексике (0:2).

    У команды довольно неплохой подбор исполнителей во всех линиях. Между тем, в матчах с сильными соперниками у костариканцев часто возникают сложности.

    Свой последний поединок команда провела ужасно. Коста-Рика в контрольном поединке была разгромлена сборной ОАЭ (1:4).

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    Со сборной Панамы команда в последнее время играет крайне неудачно. Три последних очных встречи завершились поражениями.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут нестись в атаку. Пора бы костариканцам улучшать статистику противостояний с Панамой!

    Панама

    Этой команде летом удалось выйти в финал Золотого Кубка. Правда, там панамцы уступили сборной Мексики (0:1).

    Вообще же, панамцы выиграли в трех своих последних матчах. Причем гватемальцы были разгромлены (3:0).

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    • Последний свой поединок команда провела успешно. В контрольном матче был обыгран Уругвай U20 (1:0).

    В последнем очном поединке с костариканцами Панама добыла викторию (2:1). Причем соперник отыграл один мяч лишь в самом эндшпиле.

    Наверняка сборная Панама не будет отсиживаться в обороне. Гости намереваются добыть позитивный результат в первой встрече.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Коста-Рики предлагают — 2.48.

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    На викторию Панамы дают — 2.87, ничья оценена — в 3.16.

    Коста-Рика явно постарается максимально воспользоваться фактором своего поля.

    Наш прогноз — Победа Коста-Рики. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.27.

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    Коста-Рика — Панама: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на футбол. Коста-Рика наконец-то одолеет панамцев
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