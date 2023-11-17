Коста-Рика сыграет на своем поле с Панамой в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 06:00 мск. Коста-Рика — Панама: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Коста-Рика

Костариканцы традиционно крепки, но стабильности нет. Летом команда дошла до четвертьфинала Золотого Кубка, где уступила Мексике (0:2).

У команды довольно неплохой подбор исполнителей во всех линиях. Между тем, в матчах с сильными соперниками у костариканцев часто возникают сложности.

Свой последний поединок команда провела ужасно. Коста-Рика в контрольном поединке была разгромлена сборной ОАЭ (1:4).

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Со сборной Панамы команда в последнее время играет крайне неудачно. Три последних очных встречи завершились поражениями.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут нестись в атаку. Пора бы костариканцам улучшать статистику противостояний с Панамой!

Панама

Этой команде летом удалось выйти в финал Золотого Кубка. Правда, там панамцы уступили сборной Мексики (0:1).

Вообще же, панамцы выиграли в трех своих последних матчах. Причем гватемальцы были разгромлены (3:0).

Последний свой поединок команда провела успешно. В контрольном матче был обыгран Уругвай U20 (1:0).

В последнем очном поединке с костариканцами Панама добыла викторию (2:1). Причем соперник отыграл один мяч лишь в самом эндшпиле.

Наверняка сборная Панама не будет отсиживаться в обороне. Гости намереваются добыть позитивный результат в первой встрече.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Коста-Рики предлагают — 2.48.

На викторию Панамы дают — 2.87, ничья оценена — в 3.16.

Коста-Рика явно постарается максимально воспользоваться фактором своего поля .

Наш прогноз — Победа Коста-Рики. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.27.