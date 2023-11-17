Коста-Рика
Костариканцы традиционно крепки, но стабильности нет. Летом команда дошла до четвертьфинала Золотого Кубка, где уступила Мексике (0:2).
У команды довольно неплохой подбор исполнителей во всех линиях. Между тем, в матчах с сильными соперниками у костариканцев часто возникают сложности.
Свой последний поединок команда провела ужасно. Коста-Рика в контрольном поединке была разгромлена сборной ОАЭ (1:4).
Со сборной Панамы команда в последнее время играет крайне неудачно. Три последних очных встречи завершились поражениями.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут нестись в атаку. Пора бы костариканцам улучшать статистику противостояний с Панамой!
Панама
Этой команде летом удалось выйти в финал Золотого Кубка. Правда, там панамцы уступили сборной Мексики (0:1).
Вообще же, панамцы выиграли в трех своих последних матчах. Причем гватемальцы были разгромлены (3:0).
Последний свой поединок команда провела успешно. В контрольном матче был обыгран Уругвай U20 (1:0).
В последнем очном поединке с костариканцами Панама добыла викторию (2:1). Причем соперник отыграл один мяч лишь в самом эндшпиле.
Наверняка сборная Панама не будет отсиживаться в обороне. Гости намереваются добыть позитивный результат в первой встрече.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Коста-Рики предлагают — 2.48.
На викторию Панамы дают — 2.87, ничья оценена — в 3.16.
Коста-Рика явно
Наш прогноз — Победа Коста-Рики. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.27.