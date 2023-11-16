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    Сможет ли Катар разгромить афганцев?

    Катар — Афганистан. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 16 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Катар — Афганистан
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    Сборная Катара
    Катар сыграет на своем поле с Афганистаном в рамках 1-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 18:45 мск. Катар — Афганистан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Катар

    Эта команда является фаворитом своего квартета. Катарцы выглядят мощнее сборной Кувейта, да и индийцы не столь сильны.

    Правда, в недавних контрольных поединках команда выглядела бледновато. В пяти последних матчах Катар не добыл ни одной виктории.

    Свой последний поединок команда провела ужасающе. Катар пропустил четыре безответных мяча от Ирана.

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    Очные поединки с афганцами для команды традиционно проходят успешно. Оба были выиграны — 6:0 и 1:0.

    И уж наверняка хозяева постараются начать второй этап отбора ударно. Катар в разы сильнее оппонента, что и докажет на деле.

    Афганистан

    Эта команда не блещет стабильностью в игре и результатах. Афганцы крайне сложно противостоят крепким соперникам.

    Зато в матчах со скромными оппонентами команда выглядит неплохо. Например, Афганистан дважды минимально одолел сборную Монголии.

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    • Последний свой поединок команда как раз и проводила с монголами. Причем единственный мяч Фаршад Нор забил в середине второго тайма.

    Афганцы явно постараются дать бой более сильному оппоненту. Правда, действовать гостям явно придется вторым номером.

    Наверняка Афганистан не будет лишь отсиживаться в тылах. Тем более, катарская оборона нет-нет, да и дает сбои.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Катара предлагают — 1.02.

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    На викторию Афганистана дают — 65.00, ничья оценена — в 19.00.

    Катар по игре смотрится монолитнее оппонента, к тому же явно воспользуется фактором своего поля.

    Наш прогноз — Фора Катара -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 3.40.

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    Катар — Афганистан: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Катар разгромить афганцев?
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