Катар сыграет на своем поле с Афганистаном в рамках 1-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 18:45 мск. Катар — Афганистан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Катар

Эта команда является фаворитом своего квартета. Катарцы выглядят мощнее сборной Кувейта, да и индийцы не столь сильны.

Правда, в недавних контрольных поединках команда выглядела бледновато. В пяти последних матчах Катар не добыл ни одной виктории.

Свой последний поединок команда провела ужасающе. Катар пропустил четыре безответных мяча от Ирана.

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Очные поединки с афганцами для команды традиционно проходят успешно. Оба были выиграны — 6:0 и 1:0.

И уж наверняка хозяева постараются начать второй этап отбора ударно. Катар в разы сильнее оппонента, что и докажет на деле.

Афганистан

Эта команда не блещет стабильностью в игре и результатах. Афганцы крайне сложно противостоят крепким соперникам.

Зато в матчах со скромными оппонентами команда выглядит неплохо. Например, Афганистан дважды минимально одолел сборную Монголии.

Последний свой поединок команда как раз и проводила с монголами. Причем единственный мяч Фаршад Нор забил в середине второго тайма.

Афганцы явно постараются дать бой более сильному оппоненту. Правда, действовать гостям явно придется вторым номером.

Наверняка Афганистан не будет лишь отсиживаться в тылах. Тем более, катарская оборона нет-нет, да и дает сбои.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Катара предлагают — 1.02.

На викторию Афганистана дают — 65.00, ничья оценена — в 19.00.

Катар по игре смотрится монолитнее оппонента , к тому же явно воспользуется фактором своего поля.

Наш прогноз — Фора Катара -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 3.40.