«Тюмень» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 16:00 мск. «Тюмень» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тюмень»

Эта команда является одним из открытий сезона. Тюменцы сейчас находятся на 2 месте в таблице, и вполне способны на чудо.

Команда неплохо выглядит в плане реализации, отличившись 24 раза. Да и оборона относительно надежна: 13 пропущенных мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела ударно. Дома «Тюмень» легко и непринужденно расправилась с «Соколом» (2:0).

Прогнозы на ФНЛ

Причем эта победа стала для команды четвертой подряд. Более того, не пропускают тюменцы уже 5 матчей кряду.

И уж точно хозяева будут активно атаковать. «Тюмень» сейчас на приличном ходу, и сбавлять темпов не собирается.

«Кубань»

Эта команда сейчас постепенно выбирается со дна таблицы. Краснодарцы сильно прибавили в последних матчах, и результаты на лицо!

В пяти последних матчах «Кубань» добыла три виктории. Причем краснодарцы уложили на лопатки амбициозных «Торпедо» (2:1) и «Родину» (1:0).

Свой последний поединок команда также провела удачно. «Кубань» на выезде минимально одолела «Ленинградец».

Вадиму Евсееву удалось оживить коллектив. Кубанцы потенциально вполне способны пободаться за середину таблицы.

Наверняка «Кубань» не собирается отсиживаться в обороне. Гости уж точно дадут знатный бой сенсационным тюменцам.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тюмени» предлагают — 1.82.

На викторию «Кубани» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.50.

Обе команды сейчас пребывают на приличном ходу , и уж точно не будут отсиживаться в тылах.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.48.