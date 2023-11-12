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    Пора «Сочи» уходить с последнего места

    «Сочи» — «Рубин». Ставка (к.2,24) и прогноз на РПЛ, 12 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Рубин»
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    Лидер «Сочи» Артур Юсупов
    «Сочи» у себя дома сыграет с казанским «Рубином» в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 12 ноября, 19:00 (мск). «Сочи» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Ноября 2023 года
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    «Сочи»

    Команда Александра Точилина продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ с 10 очками. В последнем туре она смогла уйти от поражения в матче с московским «Динамо» (3:3), уступая по ходу встречи 1:3.

    При этом «Сочи» мог даже выиграть, но на последних минутах не смог реализовать два неплохих момента. Голы за команду в этом матче забивали Никита Бурмистров, Лука Джорджевич, Ваня Дркушич.

    Коэффициенты матча Сочи — Рубин

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    Что интересно, в игре против «Динамо» в запасе остался ментальный лидер клуба Кристиан Нобоа, которого замучили травмы, но не стоит забывать о его нереализованном пенальти в игре против «Пари НН».

    Календарь и таблица РПЛ

    Зато с первых минут вышел другой вожак «Сочи» Артур Юсупов, который по традиции был лидером средней линии. Вообще при Точилине в игре команды наметился заметный прогресс, она действует гораздо агрессивнее впереди, но ей постоянно чего то не везет, чтобы одержать полноценную победу.

    «Рубин»

    После 14-ти туров «Рубин» располагается на девятом месте с 19 очками. В последнем туре казанский клуб снова победил с минимальным преимуществом «Урал» — 1:0. Это уже четвертая победа в чемпионате с таким счетом в чемпионате.

    Очередным забитым мячом отметился аргентинский полузащитник Валентин Вада (4-й в РПЛ), который в этом сезоне является настоящим джокером команды Рашида Рахимова, усиливая игру во втором тайме. На сей раз, он появился в старте и оказался самым расторопным на добивании во втором тайме.

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    • Вообще «Рубин» одна из самых закрытых команд Премьер-лиги, которая оставляет большое количество игроков сзади и старается действовать на контратаках. Очень часто она уступает противнику по количеству созданных моментов, но все равно исправно набирает очки.

    В игре против «Урала» казанцы снова постоянно отбивались, а затем уличили момент и использовали чуть ли не единственный шанс забить. В настоящий момент у «Рубина» 13 забитых мячей и 20 пропущенных, но большая часть пришлась на первую часть чемпионата, когда Рахимов искал баланс в игре. Сейчас же она почти не пропускает.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, шансы на победу у «Сочи» выглядят предпочтительнее. На нее дают — 2,24. На «Рубин» — 3,40. Ничья — 3,50.

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    Во многих матчах команде Рашида Рахимова откровенно везет, она исправно берет очки, где абсолютно не заслуживает. Тогда как «Сочи» при Точилине исправно их не добирает.

    Особенно это было заметно в игре против «Пари НН», когда команда не реализовала два пенальти. По игре сейчас «Сочи» точно ничем не уступает «Рубину», а порой и превосходит его. У сочинцев завязался комбинационный футбол, пошла острота в атаке, наладился микроклимат.

    Пора уже фортуне склонится в пользу «Сочи». Мы считаем, что это должно произойти в этой игре и пробуем поставить на «чистую победу хозяев» за 2,27.

    В качестве более рискового прогноза можно попробовать «победу Сочи плюс тотал меньше 3,5» за 2,85. Учитывая прагматичный стиль игры «Рубина», вряд ли стоит ждать много забитых голов. Все может решить единственный мяч.

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    «Сочи» — «Рубин»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. Пора «Сочи» уходить с последнего места
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