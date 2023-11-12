«Динамо» Махачкала сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровском» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Махачкала — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Махачкала

Эта команда явно настроена на выход в элиту. Правда, махачкалинцы пока выглядят не столь уверенно.

Главным бичом динамовцев является реализация. В 17 матчах команда Курбана Бердыева забила всего 16 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. Дома «Динамо» Махачкала минимально переиграло «Нефтехимик».

Прогнозы на ФНЛ

А вот оборонительные редуты почти неприступны: всего 7 пропущенных мячей. Впрочем, от команд Бердыева другого и не ждут!

И уж точно хозяева будут активно атаковать. «Динамо» Махачкала лишь на два очка отстает от лидера дивизиона.

«СКА-Хабаровск»

Эта команда сильна, вот только стабильности ей недостает. Подопечные Романа Шаронова ходят в середняках, но способны прибавить!

Хабаровчане испытывают сложности с реализацией. В 17 поединках первого дивизиона команда настреляла всего 18 мячей.

Свой последний поединок команда не может записать себе в актив. Хабаровчане минимально уступили в Набережных Челках.

Между тем, до того армейцы выиграли дважды подряд. Однако соперниками в тех встречах были проблемный «Ленинградец» (2:1) и второлиговый «Форте» (2:0).

Наверняка «СКА-Хабаровск» не собирается отсиживаться в обороне. Команда Шаронова еще явно не исчерпала свой потенциал.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 1.81.

На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.34.

Обе команды сражаются за высокие места, и уж точно будут стремиться добыть викторию .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.36.