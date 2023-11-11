«Факел» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 14:00 мск. «Факел» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

Эта команда прибавляет с каждым туром. Подопечные Сергея Ташуева не боятся никого, и уже выбрались из опасной зоны.

Правда, с атакой у воронежцев по-прежнему не все так гладко. В 14 поединках РПЛ забито всего лишь 13 мячей.

Коэффициенты матча Факел — ЦСКА 1X2Новым игрокам 3.903.502.02Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда Ташуева записала себе в актив. «Факел» переиграл «Ахмат» со счетом 2:1.

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До того «Факел» в кубковой встрече уступил «Сочи» (0:2). А вот в чемпионате воронежцы имеют трехматчевую победную серию.

И уж точно хозяева постараются дать бой сильным армейцам. Да и вообще, команда Ташуева смотрится симпатично.

ЦСКА

Эта команда в нынешнем сезоне вполне способна побороться за чемпионский титул. Правда, сейчас армейцы идут на третьей позиции.

Главной проблемой команды является не самая надежная оборона. В 14 матчах пропущено 19 мячей, и даже опыт Игоря Акинфеева пока не помогает.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. ЦСКА на родной арене сломил сопротивление крепкого «Пари НН» (3:2).

Прибавляет москвичам оптимизма и действующая трехматчевая победная серия. Причем лидер чемпионата «Краснодар» был обыгран со счетом 1:0.

Наверняка ЦСКА будет действовать первым номером. Состав армейцев по именам выглядит весьма грозно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ЦСКА предлагают — 2.10.

На викторию «Факела» дают — 3.87, ничья оценена — в 3.56.

Обе команды сейчас на подъеме, так что наверняка постараются преуспеть в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.74.