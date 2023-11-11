ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПепеВ бой идут одни старики. Пепе возглавил список старейших бомбардиров Лиги чемпионов Джуд БеллингемНезаменимая звезда. «Реал» должен научиться побеждать, не полагаясь на Беллингема Криштиану РоналдуДутые рекорды. Почему Кришиану Роналду не забил ни одного гола за сборную Португалии
    Все новости спорта

    Да будет голевое изобилие!

    «Факел» — ЦСКА. Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, РПЛ, 11 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Факел Прогнозы на ЦСКА Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Факел» — ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Заболотный
    «Факел» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 14:00 мск. «Факел» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Ноября 2023 года
    Факел
  • Воронеж
    •  Факел 14:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •

    «Факел»

    Эта команда прибавляет с каждым туром. Подопечные Сергея Ташуева не боятся никого, и уже выбрались из опасной зоны.

    Правда, с атакой у воронежцев по-прежнему не все так гладко. В 14 поединках РПЛ забито всего лишь 13 мячей.

    Коэффициенты матча Факел — ЦСКА

    1X2Новым игрокам
  • 3.903.502.02Бонус$9500
    •

    Свой предыдущий поединок команда Ташуева записала себе в актив. «Факел» переиграл «Ахмат» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на РПЛ

    До того «Факел» в кубковой встрече уступил «Сочи» (0:2). А вот в чемпионате воронежцы имеют трехматчевую победную серию.

    И уж точно хозяева постараются дать бой сильным армейцам. Да и вообще, команда Ташуева смотрится симпатично.

    ЦСКА

    Эта команда в нынешнем сезоне вполне способна побороться за чемпионский титул. Правда, сейчас армейцы идут на третьей позиции.

    Главной проблемой команды является не самая надежная оборона. В 14 матчах пропущено 19 мячей, и даже опыт Игоря Акинфеева пока не помогает.

  • В бой идут одни старики. Пепе возглавил список старейших бомбардиров Лиги чемпионов
  • Защитник «Порту» вытеснил Криштиану Роналду из топ-10 самых возрастных бомбардиров турнира
  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. ЦСКА на родной арене сломил сопротивление крепкого «Пари НН» (3:2).

    Прибавляет москвичам оптимизма и действующая трехматчевая победная серия. Причем лидер чемпионата «Краснодар» был обыгран со счетом 1:0.

    Наверняка ЦСКА будет действовать первым номером. Состав армейцев по именам выглядит весьма грозно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ЦСКА предлагают — 2.10.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Факела» дают — 3.87, ничья оценена — в 3.56.

    Обе команды сейчас на подъеме, так что наверняка постараются преуспеть в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.74.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.04
  • Прогноз на матч Коринтианс — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ботафого — Гремио
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Индиана — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Детройт — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Колорадо — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Орландо — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Адмирал — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сибирь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дрэйпер — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шевченко — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Колос — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Факел» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. Да будет голевое изобилие!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры