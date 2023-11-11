«Факел»
Эта команда прибавляет с каждым туром. Подопечные Сергея Ташуева не боятся никого, и уже выбрались из опасной зоны.
Правда, с атакой у воронежцев по-прежнему не все так гладко. В 14 поединках РПЛ забито всего лишь 13 мячей.
Коэффициенты матча Факел — ЦСКА
Свой предыдущий поединок команда Ташуева записала себе в актив. «Факел» переиграл «Ахмат» со счетом 2:1.
До того «Факел» в кубковой встрече уступил «Сочи» (0:2). А вот в чемпионате воронежцы имеют трехматчевую победную серию.
И уж точно хозяева постараются дать бой сильным армейцам. Да и вообще, команда Ташуева смотрится симпатично.
ЦСКА
Эта команда в нынешнем сезоне вполне способна побороться за чемпионский титул. Правда, сейчас армейцы идут на третьей позиции.
Главной проблемой команды является не самая надежная оборона. В 14 матчах пропущено 19 мячей, и даже опыт Игоря Акинфеева пока не помогает.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. ЦСКА на родной арене сломил сопротивление крепкого «Пари НН» (3:2).
Прибавляет москвичам оптимизма и действующая трехматчевая победная серия. Причем лидер чемпионата «Краснодар» был обыгран со счетом 1:0.
Наверняка ЦСКА будет действовать первым номером. Состав армейцев по именам выглядит весьма грозно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ЦСКА предлагают — 2.10.
На викторию «Факела» дают — 3.87, ничья оценена — в 3.56.
Обе команды сейчас на подъеме, так что
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.74.