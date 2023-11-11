9 ноября в Лондоне «Кристал Пэлас» примет «Эвертон» в матче 12-го тура чемпионата Англии, который начнется в 18:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

У «орлов» выдался непростой период. Две встречи с непростыми соперниками, которые повлекли за собой потерю очков.

В первом случае «Кристал Пэлас» крупно проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:4. Во втором матче хозяева уступили «Тоттенхэму» с результатом 1:2. Вследствие этих результатов лондонцы собрали серию из трех матчей без побед.

Спасением стала встреча с «Бернли», которую «Пэлас» выиграл со счетом 2:0. Также клуб добился паритета по количеству побед и поражений в сезоне. Теперь их по 4.

Все прогнозы на АПЛ

В таблице хозяева «Селлхерст Парк» находятся на 11-м месте, что вполне привычно. В их активе 15 очков.

«Эвертон»

Команда Шона Дайча набрала хорошую форму. В ее активе стало больше побед. В трех матчах она выиграла дважды. «Синие» не проигрывают уже третий поединок подряд.

В АПЛ «Эвертон» обыграл минимально «Вест Хэм» (1:0). Со счетом 3:0 мерсисайдцы разбили «Бернли» в 1/8 Кубка английской лиги.

В минувшем туре гости не смогли выиграть у «Брайтона», хотя были близки к этому. Тем не менее счет 1:0 они не удержали и встреча закончилась вничью 1:1.

В турнирной положении у «Эвертона» стало лучше, так как клуб отдалился от зоны вылета, набрав 11 очков. Ливерпульцы занимают 16-е место.

Прогноз и ставка

Победа «Пэлас» оценивается котировкой 2.47, на победу «Эвертона» букмекеры дают 3.05. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.25.

В прошлый раз команды разошлись нулевой ничьей. «Эвертон» пропустил только в одном из трех матчей сезона, при этом хозяева не являются результативной командой. Два из трех домашних матчей «орлов» закончились нулями.

Рекомендуемая ставка — общий тотал матча меньше 2. Коэффициент составляет 2.19.

Также рекомендуется поставить на то, что в матче не будет размена голами. Ставка на отрицательный вариант «Обе забьют» принимается с котировкой 1.87.