10 ноября в матче чемпионата Турции сыграют «Трабзонспор» и «Коньяспор». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Трабзонспор» — «Коньяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» после 11 туров находится на 4-й строчке в таблице чемпионата Турции. Команда набрала 19 очков. Но отставание от лидирующего «Галатасарая» немалое — 12 баллов.

В последних пяти встречах у «Трабзонспора» было только одно поражение. Это случилось 6 октября. Команда уступила в гостях «Адане Демирспор» со счетом 0:1.

4 ноября «Трабзонспор» шокировал фанатов «Фенербахче». Такого развития событий никто не ожидал. На выезде клуб победил одного из лидеров турецкой лиги со счетом 3:2. Перед матчем букмекеры не верили в успех «Трабзонспора», но команда преподнесла сюрприз.

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В последних пяти домашних встречах у «Трабзонспора» было только одно поражение. 26 августа клуб на своем поле уступил «Ризеспору» со счетом 2:3.

«Коньяспор»

У «Коньяспора» ситуация крайне непростая. Команда борется за выживание. Сейчас клуб располагается на 16-й строчке с 10 набранными очками.

«Коньяспор» находится так низко из-за того, что результаты серьезно ухудшились. К примеру, в октябре команда потерпела четыре поражения подряд. Тренерскому штабу нужно срочно принимать меры.

Последний раз «Коньяспор» побеждал больше двух месяцев назад. Это произошло 2 сентября. Тогда клуб на выезде взял три очка в игре с «Башакшехиром».

«Коньяспору» будет сложно добиться успеха на чужом поле. Стоит отметить, что последние два гостевых матча с «Хатайспором» и «Аданой» команда проиграла.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Трабзонспора» можно поставить за 1.64. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 5.50. Ничья оценена — в 3.90.

Можно сделать ставку на победу «Трабзонспора» с форой (-1) с коэффициентом 2.11.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.85.