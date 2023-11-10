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    «Трабзонспор» добьется успеха в домашней игре

    «Трабзонспор» — «Коньяспор». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 10 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Коньяспор»
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    «Трабзонспор»
    10 ноября в матче чемпионата Турции сыграют «Трабзонспор» и «Коньяспор». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Трабзонспор» — «Коньяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 10 Ноября 2023 года
    Трабзонспор
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    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» после 11 туров находится на 4-й строчке в таблице чемпионата Турции. Команда набрала 19 очков. Но отставание от лидирующего «Галатасарая» немалое — 12 баллов.

    В последних пяти встречах у «Трабзонспора» было только одно поражение. Это случилось 6 октября. Команда уступила в гостях «Адане Демирспор» со счетом 0:1.

    4 ноября «Трабзонспор» шокировал фанатов «Фенербахче». Такого развития событий никто не ожидал. На выезде клуб победил одного из лидеров турецкой лиги со счетом 3:2. Перед матчем букмекеры не верили в успех «Трабзонспора», но команда преподнесла сюрприз.

    Все прогнозы на футбол

    В последних пяти домашних встречах у «Трабзонспора» было только одно поражение. 26 августа клуб на своем поле уступил «Ризеспору» со счетом 2:3.

    «Коньяспор»

    У «Коньяспора» ситуация крайне непростая. Команда борется за выживание. Сейчас клуб располагается на 16-й строчке с 10 набранными очками.

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    • «Коньяспор» находится так низко из-за того, что результаты серьезно ухудшились. К примеру, в октябре команда потерпела четыре поражения подряд. Тренерскому штабу нужно срочно принимать меры.

    Последний раз «Коньяспор» побеждал больше двух месяцев назад. Это произошло 2 сентября. Тогда клуб на выезде взял три очка в игре с «Башакшехиром».

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    «Коньяспору» будет сложно добиться успеха на чужом поле. Стоит отметить, что последние два гостевых матча с «Хатайспором» и «Аданой» команда проиграла.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Трабзонспора» можно поставить за 1.64. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 5.50. Ничья оценена — в 3.90.

    Можно сделать ставку на победу «Трабзонспора» с форой (-1) с коэффициентом 2.11.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.85.

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    «Трабзонспор» — «Коньяспор»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 10.11.2023. Прогнозы на футбол. «Трабзонспор» добьется успеха в домашней игре
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