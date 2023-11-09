«Брюгге»
«Брюгге» также начал основную сетку Лиги конференций с ничьей. Бельгийский в 1-м туре обменялся голами с «Бешикташем» (1:1).
А во втором туре еврокубка коллектив из Брюсселя одержал минимальную победу над командой «Будё-Глимт» (1:0). После чего в третьем туре обыграл на выезде «Лугано» (3:1) и теперь лидирует с 7 очками.
Коэффициенты матча Брюгге — Лугано
В чемпионате Бельгии «Брюгге» выступает провально, если учитывать свой статус гранда, занимает седьмое место. После 13 сыгранных матчей коллектив набрал 19 очков.
Все прогнозы на Лигу конференций
В прошлом туре первенства клуб проиграл «Юниону» (1:2) на выезде, чем прервал победную серию в три поединка во всех турнирах, так что в целом у хозяев неплохая форма.
«Лугано»
Швейцарский клуб занимает 3-е место в группе. В трех матчах игроки «Лугано» набрали 4 очка.
Основную сетку коллектив начал с нулевой ничьей против норвежского «Буде-Глимта» (0:0). Затем последовали тяжелая победа над турецким «Бешикташем» (3:2) и поражение от «Брюгге» (1:3).
В чемпионате Швейцарии «Лугано» идет на шестом месте с активом в 16 очков. В 12-м туре команда проиграла «Лозанне-Спорт» (1:3).
В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при четырех ничьих и одной ничьей, поэтому такая форма не сулит гостям хороших шансов.
Прогноз и ставка
Букмекеры логично считают фаворитом «Брюгге», коэффициент на победу которого равен 1,38. Успех «Лугано» оценивается в 7,50, ничья — в 5,00.
В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,81.
Еще один вариант ставки — «Брюгге» выиграет 1-й тайм и матч за 1,84, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.