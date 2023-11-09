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    «Брюгге» — «Лугано». Прогноз и ставка (к. 1.81) на Лигу конференций 9 ноября 2023 года

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    «Брюгге» — фаворит матча
    9 ноября бельгийский «Брюгге» на своём поле примет швейцарский «Лугано». Это будет матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете D. «Брюгге» — «Лугано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 09 Ноября 2023 года
    Брюгге
  • Брюгге
    •  Брюгге 23:00 Лугано Лугано
  • Лига конференций. Группа D
    •

    «Брюгге»

    «Брюгге» также начал основную сетку Лиги конференций с ничьей. Бельгийский в 1-м туре обменялся голами с «Бешикташем» (1:1).

    А во втором туре еврокубка коллектив из Брюсселя одержал минимальную победу над командой «Будё-Глимт» (1:0). После чего в третьем туре обыграл на выезде «Лугано» (3:1) и теперь лидирует с 7 очками.

    Коэффициенты матча Брюгге — Лугано

    1X2Новым игрокам
  • 1.385.208.50Бонус$9500
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    В чемпионате Бельгии «Брюгге» выступает провально, если учитывать свой статус гранда, занимает седьмое место. После 13 сыгранных матчей коллектив набрал 19 очков.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В прошлом туре первенства клуб проиграл «Юниону» (1:2) на выезде, чем прервал победную серию в три поединка во всех турнирах, так что в целом у хозяев неплохая форма.

    «Лугано»

    Швейцарский клуб занимает 3-е место в группе. В трех матчах игроки «Лугано» набрали 4 очка.

    Основную сетку коллектив начал с нулевой ничьей против норвежского «Буде-Глимта» (0:0). Затем последовали тяжелая победа над турецким «Бешикташем» (3:2) и поражение от «Брюгге» (1:3).

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    • В чемпионате Швейцарии «Лугано» идет на шестом месте с активом в 16 очков. В 12-м туре команда проиграла «Лозанне-Спорт» (1:3).

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при четырех ничьих и одной ничьей, поэтому такая форма не сулит гостям хороших шансов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Брюгге», коэффициент на победу которого равен 1,38. Успех «Лугано» оценивается в 7,50, ничья — в 5,00.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,81.

    Еще один вариант ставки — «Брюгге» выиграет 1-й тайм и матч за 1,84, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Брюгге» — «Лугано»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. Закрепится ли на первом месте группы «Брюгге»?
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