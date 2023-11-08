«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 23:00 мск. «Реал» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

Подопечные Карло Анчелотти в Лиге чемпионов идут без потерь. Причем в трех стартовых матчах группового этапа команда забила 6 мячей.

В случае победы над «Брагой» «сливочные» обеспечат себе выход из группы. К тому же первое место в квартете «Реал» Мадрид вряд ли упустит.

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В своем предыдущем поединке команда Анчелотти оступилась. Мадридцы не сумели взломать оборону «Райо Вальекано» (0:0).

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Главная проблема испанцев состоит в переполненном лазарете. Да и лидер атак Винисиус Жуниор в нынешнем сезоне не блещет результативностью.

И уж очевидно, мадридцы постараются как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Между тем, «сливочные» могут упереться в редуты соперника, еще имеющего шансы на 2 место в группе.

«Брага»

Эта команда давно зарекомендовала себя в Европе. Колючие португальцы способны дать бой оппоненту любого ранга.

На текущий момент «Брага» находится на 3 месте в группе. Португальцы набрали 3 очка, и еще попытаются нагнать «Наполи».

В кадровом плане у гостей почти полная идиллия. Все ведущие игроки на месте, и явно намереваются дать бой «Реалу».

В первой встрече с испанцами «Брага» смотрелась неплохо, хоть и уступила (1:2). Однако в этом поединке португальцы явно будут больше рисковать.

В неплохих кондициях находится и лидер атак гостей Рикарду Орта. В 8 матчах чемпионата Португалии он настрелял 6 мячей.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.26.

На викторию «Браги» дают — 11.90, ничья оценена — в 7.14.

Португальцы вполне способны начать встречу с активных атак , чем огорошат статусного оппонента.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Браги» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.90. Еще вариант для ставки — Ничья за 7.14.

Для остальных — более умеренный прогноз.