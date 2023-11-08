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    «Реал» — «Брага». Дерзкая ставка за 7.90 на матч Лиги чемпионов 8 ноября 2023 года

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    Джуд Беллингем
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 23:00 мск. «Реал» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 08 Ноября 2023 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Брага Брага
  • Брага
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    «Реал» Мадрид

    Подопечные Карло Анчелотти в Лиге чемпионов идут без потерь. Причем в трех стартовых матчах группового этапа команда забила 6 мячей.

    В случае победы над «Брагой» «сливочные» обеспечат себе выход из группы. К тому же первое место в квартете «Реал» Мадрид вряд ли упустит.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Брага

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  • 1.256.9011.00Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке команда Анчелотти оступилась. Мадридцы не сумели взломать оборону «Райо Вальекано» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Главная проблема испанцев состоит в переполненном лазарете. Да и лидер атак Винисиус Жуниор в нынешнем сезоне не блещет результативностью.

    И уж очевидно, мадридцы постараются как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Между тем, «сливочные» могут упереться в редуты соперника, еще имеющего шансы на 2 место в группе.

    «Брага»

    Эта команда давно зарекомендовала себя в Европе. Колючие португальцы способны дать бой оппоненту любого ранга.

    На текущий момент «Брага» находится на 3 месте в группе. Португальцы набрали 3 очка, и еще попытаются нагнать «Наполи».

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    • В кадровом плане у гостей почти полная идиллия. Все ведущие игроки на месте, и явно намереваются дать бой «Реалу».

    В первой встрече с испанцами «Брага» смотрелась неплохо, хоть и уступила (1:2). Однако в этом поединке португальцы явно будут больше рисковать.

    В неплохих кондициях находится и лидер атак гостей Рикарду Орта. В 8 матчах чемпионата Португалии он настрелял 6 мячей.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.26.

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    На викторию «Браги» дают — 11.90, ничья оценена — в 7.14.

    Португальцы вполне способны начать встречу с активных атак, чем огорошат статусного оппонента.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Браги» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.90. Еще вариант для ставки — Ничья за 7.14.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Реал» — «Брага»: прогноз, ставка (7.90), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на футбол. Допустят ли «сливочные» недооценку соперника?
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