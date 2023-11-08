8 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Реал» Мадрид и «Брага». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Реал Мадрид» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Мадрид»

«Реал» отлично проводит нынешний групповой этап. У команды нет ни одной осечки. Мадридский клуб одержал три победы в трех встречах.

«Сливочные» лидируют в квартете, набрав 9 очков. Ранее «Реал» выиграл у «Униона» (1:0), «Наполи» (3:2) и «Браги» (2:1).

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Если в Лиге чемпионов подопечные Карло Анчелотти всё время побеждают, то в Примере ситуация не такая. Ранее «Реал» два раза подряд сыграл вничью. Мадридскому клубу не удалось одолеть «Севилью» (1:1) и «Райо Вальекано» (0:0).

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У «Реала» есть возможность досрочно пробиться в плей-офф ЛЧ. Нужно завоевать три очка. В таком случае мадридский клуб уже никто не догонит.

«Брага»

«Брага» начала групповой этап с поражения от «Наполи» (1:2). Однако во 2-м туре была одержана первая победа. Португальский клуб одолел «Унион» (3:2).

24 октября «Брага» не смогла преподнести сюрприз в домашней встрече с «Реалом». Фаворит увез три очка из Португалии. Теперь «Браге» предстоит сложный выезд в Мадрид.

В чемпионате Португалии дела у «Браги» идут неплохо. Команда находится на 4-м месте, набрав 20 очков в 10 встречах. Отставание от лидирующего «Спортинга» составляет 8 баллов.

«Брага» готовится к поединку с «Реалом» в приподнятом настроении. До этого клуб порадовал поклонников разгромной победой в чемпионате Португалии. «Брага» камня на камне не оставила от «Портимоненсе» (6:1).

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам.

На победу «Реала» можно поставить за 1.25. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 11.00. Ничья оценена — в 7.30.

Мадридский клуб постарается сразу захватить инициативу. У гостей возникнут проблемы.

Можно сделать ставку на победу «Реала» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.70.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.78.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Реал Мадрид» — «Брага» за 7.90.