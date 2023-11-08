8 ноября в Мюнхене в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» сыграет против «Галатасарая». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Бавария» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Баварцы уверенно стартовали в новом сезоне Бундеслиги. Команда из Мюнхена в десяти матчах смогла добыть восемь побед и дважды сыграла вничью. Мюнхенцы смогли забить целых 38 мячей в ворота соперников, а в свои пропустили только семь.

В итоге «Звезды юга» имеют в своем активе 26 пунктов и занимают второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от лидирующего «Байера» и опережая «Штутгарт» и дортмундскую «Боруссию». «Бавария» продолжает оставаться главным фаворитом сезона.

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Мюнхенская команда начала свой путь в Лиге чемпионов с трех побед. Сначала чемпионы Германии в результативном матче оказались сильнее «Манчестер Юнайтед» (4:3), затем переиграли «Копенгаген» (2:1), в потом одолели и «Галатасарай» (3:1). «Красным» уже вряд ли что-то помешает выйти из группы.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Подопечные Томаса Тухеля в последней игре забили четыре безответных мяча «Боруссии», а до этого — восемь «Дармштадту», а перед этим переиграли «Майнц» (3:1) и «Фрайбург» (3:0). Также «Бавария» на прошлой неделе сенсационно вылетела из Кубка Германии, проиграв третьелиговому «Саарбрюккену» (1:2).

«Галатасарай»

Команда из Стамбула ударно выступает в текущем сезоне чемпионата Турции. Действующие чемпионы страны в первых одиннадцати матчах добыли десять побед, один раз сыграли вничью и ни разу ни проиграли. Стамбульцы смогли 21 раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустили в свои.

В итоге стамбульский коллектив расположился на первом месте в турнирной таблице и опережает второй «Фенербахче» на один пункт. В активе «львов» 31 пункт и они являются главными претендентами на чемпионский титул.

В Лиге чемпионов «Галатасарай» смог пройти квалификацию, а на групповом этапе сначала сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2), затем переиграл «Манчестер Юнайтед», а потом проиграл «Баварии» (1:3). Сейчас в активе команды четыре пункта и вторая строчка в турнирной таблице.

В последней игре подопечные Окана Бурука переиграли «Касымпащу» (2:1), а до этого сломили сопротивление «Ризеспора» (1:0). Единственная потеря очков была еще в первом туре в поединке с «Кайсериспором» (0:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают поставить за 1.22.

На викторию «Галатасарая» дают 12.00, ничья оценена в 7.50.

Наш прогноз — обе команды смогут забить.

Также поставим на то, что «Бавария» не сможет выиграть крупно.

Еще есть дерзкая ставка на матч «Бавария» — «Галатасарай» за 7.80.