ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну Фернандеш — полузащитник «Манчестер Юнайтед» Трансферный дайджест. 31 октября — 6 ноября «Динамо» Москва не проигрывает в восьми встречах подрядУверенные в себе «Динамо» Москва и «Трактор», вернувшийся «Салават Юлаев», проблемные СКА и «Сочи» Новак ДжоковичНеудержимый Джокович, провал Алькараса и странные организаторы парижского «Мастерса»
  • 08:10
    • Свентек стала победительницей Итогового турнира WTA
    Все новости спорта

    «Бавария» провалит первый тайм?

    «Бавария» — «Галатасарай». Дерзкая ставка за 7.80 на матч Лиги чемпионов 8 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Баварию Прогнозы на Галатасарай Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Футбол Турции Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Галатасарай»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Харри Кейн
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 23:00 мск. «Бавария» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 08 Ноября 2023 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
    •

    «Бавария»

    Мюнхенцы в Лиге чемпионов идут без потерь. Причем в трех стартовых матчах группового этапа команда забила 9 мячей.

    Причем в случае победы над турками баварцы обеспечат себе выход из группы. К тому же и первое место «Бавария» вряд ли упустит.

    Коэффициенты матча Бавария — Галатасарай

    1X2Новым игрокам
  • 1.207.6012.50Бонус$9500
    •

    В своем предыдущем поединке команда добилась победы. Мюнхенцы на выезде забили четыре безответных мяча в ворота дортмундской «Боруссии».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Блестящий Харри Кейн и его партнеры намерены выдать шикарный сезон. Несмотря на вылет из Кубка Германии, мюнхенцы способны преуспеть в оставшихся турнирах.

    И уж очевидно, немцы постараются как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Впрочем, несколько беспокоит оборона, давшая результативный сбой 5 раз в трех матчах.

    «Галатасарай»

    Турки пока вторые в группе. Между тем, за путевку в плей-офф стамбульцам еще предстоит пободаться с «Манчестер Юнайтед».

    С атакой у команды относительный порядок. В трех матчах Лиги чемпионов забито 6 мячей. А вот пропустили турки на мяч больше.

  • Что смотреть в ноябре: Римское дерби, «Ман Сити» — «Ливерпуль», ключевые матчи отбора ЛЧ и Евро-2024
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в ноябре
  • 05/11/2023

    • В своем последнем поединке «Галатасарай» добыл три очка. Команда переиграла «Касымпашу» со счетом 2:1.

    Серия из двух побед кряду явно окрылит гостей. Да и в домашней встрече с «Баварией» турки смотрелись достойно, хоть и уступили (1:3).

    Гости в этой встрече явно постараются найти свои шансы в контригре. Мауро Икарди способен создать и решить эпизод.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.24.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Галатасарая» дают — 12.20, ничья оценена — в 7.75.

    Стамбульцы способны удивить, и наверняка постараются активно сыграть в первые минуты матча.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Галатасарая» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.80. Еще вариант для ставки — Ничья за 7.75.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Сейбот Уайлд — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лазаров — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ноа — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Дрэйпер — Мартерер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЦСКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.61
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.10
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Милан — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бавария» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (7.80), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на футбол. «Бавария» провалит первый тайм?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры