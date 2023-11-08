«Бавария»
Мюнхенцы в Лиге чемпионов идут без потерь. Причем в трех стартовых матчах группового этапа команда забила 9 мячей.
Причем в случае победы над турками баварцы обеспечат себе выход из группы. К тому же и первое место «Бавария» вряд ли упустит.
Коэффициенты матча Бавария — Галатасарай
В своем предыдущем поединке команда добилась победы. Мюнхенцы на выезде забили четыре безответных мяча в ворота дортмундской «Боруссии».
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Блестящий Харри Кейн и его партнеры намерены выдать шикарный сезон. Несмотря на вылет из Кубка Германии, мюнхенцы способны преуспеть в оставшихся турнирах.
И уж очевидно, немцы постараются как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Впрочем, несколько беспокоит оборона, давшая результативный сбой 5 раз в трех матчах.
«Галатасарай»
Турки пока вторые в группе. Между тем, за путевку в плей-офф стамбульцам еще предстоит пободаться с «Манчестер Юнайтед».
С атакой у команды относительный порядок. В трех матчах Лиги чемпионов забито 6 мячей. А вот пропустили турки на мяч больше.
В своем последнем поединке «Галатасарай» добыл три очка. Команда переиграла «Касымпашу» со счетом 2:1.
Серия из двух побед кряду явно окрылит гостей. Да и в домашней встрече с «Баварией» турки смотрелись достойно, хоть и уступили (1:3).
Гости в этой встрече явно постараются найти свои шансы в контригре. Мауро Икарди способен создать и решить эпизод.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.24.
На викторию «Галатасарая» дают — 12.20, ничья оценена — в 7.75.
Стамбульцы способны удивить, и
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Галатасарая» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.80. Еще вариант для ставки — Ничья за 7.75.
Для остальных — более умеренный прогноз.