«Бавария» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 23:00 мск. «Бавария» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Мюнхенцы в Лиге чемпионов идут без потерь. Причем в трех стартовых матчах группового этапа команда забила 9 мячей.

Причем в случае победы над турками баварцы обеспечат себе выход из группы. К тому же и первое место «Бавария» вряд ли упустит.

Коэффициенты матча Бавария — Галатасарай 1X2Новым игрокам 1.207.6012.50Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда добилась победы. Мюнхенцы на выезде забили четыре безответных мяча в ворота дортмундской «Боруссии».

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Блестящий Харри Кейн и его партнеры намерены выдать шикарный сезон. Несмотря на вылет из Кубка Германии, мюнхенцы способны преуспеть в оставшихся турнирах.

И уж очевидно, немцы постараются как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Впрочем, несколько беспокоит оборона, давшая результативный сбой 5 раз в трех матчах.

«Галатасарай»

Турки пока вторые в группе. Между тем, за путевку в плей-офф стамбульцам еще предстоит пободаться с «Манчестер Юнайтед».

С атакой у команды относительный порядок. В трех матчах Лиги чемпионов забито 6 мячей. А вот пропустили турки на мяч больше.

В своем последнем поединке «Галатасарай» добыл три очка. Команда переиграла «Касымпашу» со счетом 2:1.

Серия из двух побед кряду явно окрылит гостей. Да и в домашней встрече с «Баварией» турки смотрелись достойно, хоть и уступили (1:3).

Гости в этой встрече явно постараются найти свои шансы в контригре. Мауро Икарди способен создать и решить эпизод.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.24.

На викторию «Галатасарая» дают — 12.20, ничья оценена — в 7.75.

Стамбульцы способны удивить, и наверняка постараются активно сыграть в первые минуты матча .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Галатасарая» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.80. Еще вариант для ставки — Ничья за 7.75.

Для остальных — более умеренный прогноз.