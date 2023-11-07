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    Возглавит ли «Атлетико» свою группу Лиги чемпионов?

    «Атлетико» — «Селтик». Прогноз и ставка (к. 1.96) на Лигу чемпионов 7 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Селтик»
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    «Атлетико» — фаворит матча
    7 ноября в Мадриде в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет против «Селтика». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Атлетико» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 07 Ноября 2023 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Селтик Селтик
  • Лига чемпионов. Группа E
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    «Атлетико»

    «Матрасники» в в 1-м туре группы Лиги чемпионов на выезде сыграли вничью с римским «Лацио» (1:1), во 2-м — обыграли «Фейеноорд» (3:2), в 3-м — сыграли вничью с «Селтиком» (2:2), и теперь занимают 2-е место.

    Мадридцы довольно уверенно начали текущий чемпионат и идут на 3-й строчке в Ла Лиге, отставая от лидера «Жироны» на шесть очков. При этом у них есть игра в запасе.

    Коэффициенты матча Атлетико — Селтик

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    Вообще в нынешнем сезоне «Атлетико» действует очень результативно и не в самой типичной атакующей манере при Диего Симеоне. У команды уже 26 забитых мячей в 11-ти матчах. Больше только у «Жироны».

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    В последнем туре Ла Лиги клуб неожиданно проиграл «Лас-Пальмасу» (1:2), чем прервал беспроигрышную серию из девяти матчей во всех турнирах, так что гости, в целом, в отличной форме.

    «Селтик»

    В 1-м туре группового раунда «Селтик» потерпел поражение на выезде от «Фейеноорда» (0:2), во 2-м — проиграл дома «Лацио» (1:2), в 3-м — сыграл вничью с «Атлетико» (2:2). Так что он занимает 4-е место.

    Команда минувший сезон провела успешно. «Кельты» добыли очередной чемпионский титул, почти не встретив на пути конкурентов.

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    • В новом розыгрыше шотландской Премьер-лиги «Селтик» также выглядит фаворитом на золотые медали, поскольку лидирует с отрывом в шесть очков от второго «Рейнджерс», у которого матч в запасе.

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах и двух ничьих, так что хозяевам будет непросто выиграть.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетико», коэффициент на победу которого равен 1,31. Успех «Селтика» оценивается в 9,00, ничья — в 5,40.

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    В шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,96.

    Еще один вариант ставки — «Атлетико» выиграет 1-й тайм и матч за 1,78, ведь хозяева, превосходя гостей классом, более чем способны реализовать такой сценарий.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Атлетико» — «Селтик» за 5.79.

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    «Атлетико» — «Селтик»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на футбол. Возглавит ли «Атлетико» свою группу Лиги чемпионов?
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