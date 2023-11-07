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    В Мадриде победителя не будет?

    «Атлетико» — «Селтик». Дерзкая ставка за 5.79 на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года

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    Антуан Гризманн
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Селтиком» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 07 Ноября 2023 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Селтик Селтик
  • Лига чемпионов. Группа E
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    «Атлетико»

    Мадридцы находятся на 2 месте в группе. В трех стартовых турах «Атлетико» набрал 5 очков при разнице мячей 6:5.

    В Примере «матрасники» пока четвертые, но явно поборются за место, как минимум, в тройке. Правда, атака пока не блещет, отличившись всего 16 раз в 11 матчах.

    Коэффициенты матча Атлетико — Селтик

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  • 1.305.7010.50Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «Атлетико» удручил результатом. Мадридцы уступили «Лас-Пальмасу» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Вот только лазарет команды все никак не опустеет. Особенно ощущаются потери форварда Мемфиса Депая и хавбека Томаса Лемара.

    И уж совсем очевидно, что испанцы постараются как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Так что ждем от команды активных атакующих акций.

    «Селтик»

    Эта команда в своем чемпионате выступает привычно продуктивно. «Селтик» находится на 1 месте, на 8 очков опережая «Рейнджерс».

    С атакой у команды полный порядок. В 12 матчах чемпионата «кельты» наколотили 28 мячей в ворота соперников.

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    • В своем последнем поединке «Селтик» добыл уверенную викторию. Команда уверенно переиграла «Росс Каунти» (3:0).

    А вот побороться за 2 место в своей группе Лиги чемпионов «кельты» явно постараются. Правда, для этого нужно немедленно побеждать.

    Гостям в этой встрече придется весьма непросто. Да и вообще, три из пяти очных поединков с «матрасниками» были проиграны.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.34.

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    На викторию «Селтика» дают — 10.30, ничья оценена — в 5.79.

    Мадридцы нестабильны, к тому же в нынешнем сезоне не столь сильны в плане реализации.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.79. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 7.60.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Атлетико» — «Селтик»: прогноз, ставка (5.79), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на футбол. В Мадриде победителя не будет?
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