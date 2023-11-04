«Ахмат» сыграет у себя дома с «Факелом» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 4 ноября, 16:30 (мск). «Ахмат» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

Команда Мирослава Ромащенко находится не в лучшем состоянии и идет серией из шести матчей без побед. Это привело к тому, что грозненцы опустились уже в зону стыков с 12 очками.

В последнем туре РПЛ «Ахмат» в гостях уступил «Зениту» со счетом 1:2. Питерцы пропустили первыми, сыграв слишком пассивно против Мохамеда Конате, который легко разобрался с защитой, а потом и вратарем. Но затем «Зенит» спокойно забил два мяча и довел матч до победы.

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В Кубке России грозненцы также выступают неудачно, проиграв в последнем туре «Балтике» в гостях с разгромным счетом 1:4. Это поражение привело к тому, что «Ахмат» занял третье место, и будет теперь играть в Пути регионов.

Календарь и таблица РПЛ

Неожиданно слабо в последних турах стала играть оборона, пропуская глупые мячи. Хотя сразу после назначения Мирослав Ромащенко именно на нее стал делать основной акцент. Это привело к тому, что «Ахмат» стал очень мало пропускать, но сейчас снова вернулись проблемы, которые были при Сергее Ташуеве.

«Факел»

Для главного тренера воронежского клуба Сергея Ташуева предстоящий матч будет очень принципиальным, так как отставка из «Ахмата» была довольно неожиданной и не совсем логичной.

В «Факеле» он довольно быстро разобрался с наследством Вадима Евсеева и поднял команду из зоны вылета в середину турнирной таблицы. Сейчас воронежский клуб идет на 12-м месте и опережает на три очка как раз «Ахмат».

В последнем туре РПЛ «Факел» показал отличный футбол и смог обыграть «Спартак» на своем поле со счетом 2:0. В Кубке России дела у команды обстоят гораздо хуже, она закончила выступления в турнире.

Воронежский клуб проиграл в гостях «Сочи» со счетом 0:2. Но по составу было понятно, что приоритетом для команды Сергея Ташуева является чемпионат. Он оставил в запасе почти всех своих лидеров, поэтому результат был логичен.

Прогноз и ставка

«Ахмат» подходит к этому матчу фаворитом по мнению букмекеров. На его победу дают — 1,90. Ничья — 3,70. Успех «Факела» идет за — 4,40.

Матч очень важен для обеих команд, но особняком стоит он для нынешнего тренера «Факела» Сергея Ташуева, который был уволен по ходу сезона из «Ахмата».

Несмотря на проблемы «Ахмата», вряд ли стоит много голов в этом матче. Ташуев отлично знает возможности хозяев и попытается в первую очередь сыграть строго сзади. Отличным вариантом для ставки мы считаем прогноз на «тотал меньше 2,5» за 1,79.

Более рисковые могут попробовать взять ставку на чистую победу «Факела» за 4,40. Большинство лидеров воронежского клуба отдыхало на неделе, готовясь именно к игре против «Ахмата». Не стоит также забывать, что Ташуеву отлично известны все слабые места футболистов «Ахмата».