ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Болельщик сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 — что это значит для футбола? Джошуа ЗиркзеМолодые звезды Серии А: блестящий дриблер, маэстро полузащиты и будущий голкипер сборной Италии Илкай ГюндоганСемь причин, почему «Барселоне» не надо паниковать после поражения в Эль-Класико
  • 00:30
    • Джокович с большим трудом одолел Грикспора в третьем круге турнира в Париже
  • 22:58
    • «Динамо» победило «Пари НН» и вышло в плей-офф Пути РПЛ Кубка России
    Все новости спорта

    Не ждем тут много голов

    «Ахмат» — «Факел». Ставка (к.1,79) и прогноз на РПЛ 3 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ахмат Прогнозы на Факел Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Факел»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тренер «Факела» Сергей Ташуев
    «Ахмат» сыграет у себя дома с «Факелом» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 4 ноября, 16:30 (мск). «Ахмат» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Ноября 2023 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 16:30 Факел Факел
  • Воронеж
    •

    «Ахмат»

    Команда Мирослава Ромащенко находится не в лучшем состоянии и идет серией из шести матчей без побед. Это привело к тому, что грозненцы опустились уже в зону стыков с 12 очками.

    В последнем туре РПЛ «Ахмат» в гостях уступил «Зениту» со счетом 1:2. Питерцы пропустили первыми, сыграв слишком пассивно против Мохамеда Конате, который легко разобрался с защитой, а потом и вратарем. Но затем «Зенит» спокойно забил два мяча и довел матч до победы.

    Коэффициенты матча Ахмат — Факел

    1X2Новым игрокам
  • 1.903.654.30Бонус$9500
    •

    В Кубке России грозненцы также выступают неудачно, проиграв в последнем туре «Балтике» в гостях с разгромным счетом 1:4. Это поражение привело к тому, что «Ахмат» занял третье место, и будет теперь играть в Пути регионов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Неожиданно слабо в последних турах стала играть оборона, пропуская глупые мячи. Хотя сразу после назначения Мирослав Ромащенко именно на нее стал делать основной акцент. Это привело к тому, что «Ахмат» стал очень мало пропускать, но сейчас снова вернулись проблемы, которые были при Сергее Ташуеве.

    «Факел»

    Для главного тренера воронежского клуба Сергея Ташуева предстоящий матч будет очень принципиальным, так как отставка из «Ахмата» была довольно неожиданной и не совсем логичной.

    В «Факеле» он довольно быстро разобрался с наследством Вадима Евсеева и поднял команду из зоны вылета в середину турнирной таблицы. Сейчас воронежский клуб идет на 12-м месте и опережает на три очка как раз «Ахмат».

  • Прощальный подарок пенсионеру. «Золотой мяч» превратился в медаль за выслугу лет
  • Реакция спортивных СМИ на очередной трофей, доставшийся звездному аргентинцу
  • 31/10/2023

    • В последнем туре РПЛ «Факел» показал отличный футбол и смог обыграть «Спартак» на своем поле со счетом 2:0. В Кубке России дела у команды обстоят гораздо хуже, она закончила выступления в турнире.

    Воронежский клуб проиграл в гостях «Сочи» со счетом 0:2. Но по составу было понятно, что приоритетом для команды Сергея Ташуева является чемпионат. Он оставил в запасе почти всех своих лидеров, поэтому результат был логичен.

    Прогноз и ставка

    «Ахмат» подходит к этому матчу фаворитом по мнению букмекеров. На его победу дают — 1,90. Ничья — 3,70. Успех «Факела» идет за — 4,40.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Матч очень важен для обеих команд, но особняком стоит он для нынешнего тренера «Факела» Сергея Ташуева, который был уволен по ходу сезона из «Ахмата».

    Несмотря на проблемы «Ахмата», вряд ли стоит много голов в этом матче. Ташуев отлично знает возможности хозяев и попытается в первую очередь сыграть строго сзади. Отличным вариантом для ставки мы считаем прогноз на «тотал меньше 2,5» за 1,79.

    Более рисковые могут попробовать взять ставку на чистую победу «Факела» за 4,40. Большинство лидеров воронежского клуба отдыхало на неделе, готовясь именно к игре против «Ахмата». Не стоит также забывать, что Ташуеву отлично известны все слабые места футболистов «Ахмата».

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Соболенко — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 02:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Юта — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Финикс — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вегас — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Урарту — Вест Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Олимпик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.58
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Арарат — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Циципас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо К — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ахмат» — «Факел»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на футбол. Не ждем тут много голов
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры